Prezidentka vyzvala, aby sme sa menej venovali experimentom. Matovič spustil anketu, či chceme Sputnik

Včera sa uskutočnili tri dôležité veci. Ako prvá vystúpila prezidentka Čaputová spolu s vedcami, kde sme sa mohli od matematika Richarda Kollára dozvedieť, čo všetko (z dát) nevieme, Boris Klempa uviedol na pravú mieru britský aj “československý” variant koronavírusu a prezidentka vyzvala na dodržiavanie opatrení a menej experimentov.

Situácia na Slovensku s pandémiou ochorenia COVID-19 je mimoriadne závažná, upozornila prezidentka aj vedci z iniciatívy Veda pomáha. Opäť zdôraznila potrebu počúvať vedecký hlas, pretože “pandémia je výsostne odborná, a nie politická otázka”. Je podľa nej nevyhnutné, aby vláda na aktuálnu situáciu reagovala. Vyzvala, aby sme robili opatrenia, ktoré sú síce prácne, no osvedčené. “Menej sa venujme experimentom,” vyhlásila.

Čo by sme mali podľa prezidentky a vedcov robiť:

precízne trasovať

zvýšiť kontroly dodržiavania opatrení aj karantény

kontrolovať režim na hraniciach

zvýšiť kapacity PCR testovania

nepreceňovať antigénové testy

očkovanie

identifikácia nových variantov

kvalitná komunikácia vlády

Krajčí priznal neskorý lockdown

Druhou dôležitou vecou bola tlačová beseda ministra zdravotníctva. Vieme, že od pondelka máme 19 čiernych okresov, činnosti stále ostávajú podmienené testovaniu a rezort začal zverejňovať aj predbežnú mapu okresov s predpoveďou, ako by na tom po týždni mohli ďalej byť. Najdôležitejšie ale bolo vyhlásenie, že za súčasnú situáciu môže byť neskorý lockdown, ktorý sa pred Vianocami nezaviedol. Potrebné je však povedať, že každý z nás si pamätá ministrove tlačovky so zlomeným hlasom, kedy sa o to pred sviatkami aspoň pokúšal, no neprešlo.

Krajčí uviedol, že situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila, ale nie razantne. Čísla mierne rastú. Ochoreniu podľahlo za jeden deň už aj 108 ľudí. Reprodukčné číslo mierne narástlo a pohybuje sa na úrovni 1 až 1,1. Do nemocníc sa však postupne vracia personál. Efekt prinieslo aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Treťou dôležitou vecou bola včera anketa premiéra Igora Matoviča. Zdá sa, že si našiel nový cieľ a tým je ruská vakcína Sputnik V. Ľudí sa na internete pýtal, či ju chcú. Samozrejme, rokovali o nej aj na Pandemickej komisii. Každý, kto mal pochybnosti bol skritizovaný a obvinený z geopolitickej vojny proti vedcom a odborníkom. Tí vedci včera na tlačovke stáli. Stáli vedľa prezidentky, vyslovene sa vyjadrili, že vakcína je najdôležitejšia v boji proti pandémii, no mala by prejsť schválením Európskou liekovou agentúrou. Premiér sa pýtal ľudí. Vieme, ako takéto verejné ankety väčšinou dopadnú.

Pandemická komisia odporučila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik V. Vládny kabinet sa má témou zaoberať vo štvrtok (18. 2.). Epidemiológ Pavol Jarčuška pripomenul, že vakcína musí mať dobré parametre, a to účinnosť, bezpečnostný profil a má byť využívaná niekde, aby k nej boli údaje.

V prípade, že by vakcína Sputnik V bola registrovaná, musí ju mať Slovensko už zakontrahovanú. Dlho sa každý vyhýbal priamej odpovedi, či teda chceme mať vakcínu nakúpenú len v zálohe a počkať na Európsku liekovú agentúru alebo ňou chceme hneď aj začať očkovať. Nakoniec ani druhú možnosť Jarčuška nevyvrátil. Uvidíme, ako sa nakoniec vláda rozhodne, situáciu budeme sledovať.