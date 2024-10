Prezident Pellegrini by sa divil, keby vláda riešila Kotlárovu správu o pandémii. Premiér Fico jeho kroky podporuje

Prezident Peter Pellegrini by sa podľa vlastných slov veľmi divil, keby sa vláda s plnou vážnosťou zaoberala správou vládneho splnomocnenca a poslanca Petra Kotlára (klub SNS) o pandémii koronavírusu. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3.

„Ak by sa vláda mala zaoberať tým, či ide o biologickú zbraň, či ide o nanočipy, ktoré do ľudí cez tieto vakcíny pichali a nezaoberala sa napríklad tým, že máme stovky mostov v dezolátnom stave, ktoré, tak ako sme videli v Banskej Bystrici, postupne začnú padať ako domčeky z karát,“ vyhlásil Pellegrini.

Prezident zároveň pripomenul, že súčasná vláda sľúbila, že bude robiť všetko pre to, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo. „Ale ak budeme riešiť takéto správy od pána Kotlára s tým všetkým, čo tam je napísané… Keď bude Slovensko napríklad jediné, čo si nedovolil ani Kim Čong Un v Severnej Kórei, sa vzďaľovať od nejakých medzinárodných organizácií ako jediná krajina na svete, len preto, že si to želá pán Kotlár a spol, tak ja neviem, či toto je správna cesta pre Slovensko,“ vyhlásil Pellegrini.

Fico nie je zástancom očkovania

Premiér Robet Fico vyjadril podporu splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Zopakoval, že nie je zástancom očkovania proti ochoreniu a podporuje aj Kotlárov názor, že pandémiu by nemala riadiť Svetová zdravotnícka organizácia.

Kotlár by sa podľa Fica mal ďalej pozrieť aj na to, kto na Slovensku na pandémii najviac zarobil. Mal by na tom spolupracovať s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ). „Prvé zistenia NKÚ sú zarážajúce, predovšetkým pokiaľ ide o zbytočné zaobstaranie viac ako päť miliónov kusov vakcín v roku 2022 za viac ako 150 miliónov eur. Keď sme už žiadne vakcíny nepotrebovali,“ vyhlásil.

Vedci sú znepokojení

Splnomocnenec Kotlár predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii Kotlár hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín, či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.