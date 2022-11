Pretekár NASCAR urobil fyzikálny trik, ktorý sa naučil z videohry. Okamžite tak predbehol ostatných jazdcov

Aj keď na Slovensku nie je motoristická súťaž NASCAR atraktívna, v Severnej Amerike sa teší mimoriadnej obľube. Autá s výkonom 850 koní sa ženú okruhom s naklonenými zákrutami, ktoré umožňujú udržiavať vyššiu rýchlosť. Jeden jazdec súťaže pri závode využil trik, ktorým ohúril divákov a predbehol pretekárov natoľko, že sa kvalifikoval do ďalšej súťaže.

Ross Chastain využil riskantný trik a postúpil až o päť priečok vyššie. Využil manéver jazdy pri mantineli, čo síce spôsobilo, že jeho auto utŕžilo poškodenie, no zároveň dokázal neuveriteľne zrýchliť a predbehnúť ostatných, uvádza portál IFLScience.

Keď sa ho novinári na tento trik pýtali, povedal, že ho videl vo videohre a iba ho zopakoval. Vďaka tomu sa z 10. miesta posunul v priebehu pár sekúnd na 5. priečku.

„Hral som veľa NASCAR 2005 s mojím mladším bratom,“ povedal v rozhovore pre Speedway Digest a dodal: „Nikdy som nevedel, či to bude skutočne fungovať.“ A ono to fungovalo aj keď auto si z toho odnieslo značné poškodenie.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022

Využil fyzikálny trik

Počas normálnych pretekov sa jazdci v zákrute spoliehajú na trenie (priľnavosť) medzi pneumatikami a vozovkou, aby sa vytvorila dostredivá (centripetálna) sila a auto sa zatočilo. Ak je trať naklonená, tak ako v prípade pretekov NASCAR, pomáha to ešte viac.

Z hodín fyziky vieme, že sila potrebná na to, aby objekt mohol opisovať kružnicu sa rovná jeho hmotnosti vynásobenej druhou mocninou rýchlosti a vydelenej polomerom opisovanej kružnice. Ak je sila príliš nízka, auto vyletí z opisovanej dráhy, alebo naopak musí opisovať väčšiu kružnicu.

THE MOVE THAT SENDS ROSS CHASTAIN TO THE #CHAMPIONSHIP4! pic.twitter.com/67Ku712XZf — NASCAR (@NASCAR) October 30, 2022

V ľudskej reči to znamená, že jazdec musí ísť do zákruty primeranou rýchlosťou, aby ho z nej nevyhodilo. Väčšina jazdcov preto pri vchádzaní do zákruty spomaľuje. Ak chcú ísť rýchlejšie, môžu ju tiež prejsť napríklad kontrolovaným šmykom, ten má však ďalšie obmedzenia.

Chastain ale pri tomto triku využil nielen trenie pneumatík a vozovky, ale aj trenie o zvodidlá. Na otočenie auta do zákruty tak využil silu steny.

Aj keď zvodidlá pôsobili aj ako spomaľovač rýchlosti, nebolo to až toľko, aby Chastain nedokázal predbehnúť ostatných jazdcov. Hoci jeho auto skončilo so škodami, umožnilo mu to kvalifikovať sa na šampionát.