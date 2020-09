Preťaženie zdravotníckeho systému vraj zatiaľ nehrozí. V Česku môže do týždňa pribúdať 6000 nakazených denne

Do týždňa by mohlo v Českej republike každý deň pribúdať až okolo 6000 nových prípadov nákazy koronavírusom, uviedol český minister vnútra a šéf ústredného krízového štábu Jan Hamáček s odkazom na modely, ktoré predpovedajú vývoj epidémie v ČR. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.

V poslednom čase sa denné prírastky pohybujú pod tromi tisíckami. Ani dvojnásobné tempo šírenia nákazy by však podľa vicepremiéra neznamenalo preťaženie zdravotníckeho systému.

Situácia je zložitá

“Situácia zostáva zložitá a počty nakazených nevedú k optimizmu,” povedal Hamáček v stredu po rokovaní štábu. Podľa neho sa však nenapĺňa najhorší možný scenár, pri ktorom by začali dochádzať voľné lôžka v nemocniciach. “Ak sa pozrieme na rast tej krivky, tak to zodpovedá tomu strednému scenáru, keď by sme sa podľa aktuálneho tempa rastu mohli na konci mesiaca pohybovať medzi tromi a šiestimi tisícmi nových prípadov denne,” dodal.

V ČR pribudlo v stredu celkovo 2309 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je približne rovnaký počet ako v utorok. Aktuálne v krajine bojuje s infekciou 28 048 ľudí, z ktorých je 628 hospitalizovaných. V priebehu stredy hlásili v ČR aj 11 nových úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Od začiatku pandémie tak v krajine zomrelo už 555 ľudí.

Počet pacientov, ktorí ležia s koronavírusom v nemocniciach, sa za týždeň takmer zdvojnásobil. Pozitívne testovaných bolo v Česku od začiatku pandémie celkovo 55 464 ľudí, z nich 26 861 sa vyliečilo.