Prestížny cestovateľský portál zverejnil TOP destinácie, ktoré by ste mali navštíviť v roku 2020 podľa mesiacov

Dokonalá dovolenka závisí, okrem výberu destinácie, ktorá naplní všetky vaše očakávania, aj od správneho načasovania. Tropické podnebné pásmo postihuje obdobie dažďov, islamské krajiny majú obmedzenia počas ramadánu a rovnako vás môže prekvapiť aj nečakaný sviatok. Cestovateľský sprievodca Lonely Planet si preto pripravil kalendár miest a krajín podľa mesiacov, kedy je ich najideálnejšie navštíviť.

Chceli by ste vyraziť na výlet počas marca alebo radšej v novembri? Je dobrý nápad počas týchto mesiacov navštíviť Benátky alebo Vietnam? Všetky podobné otázky vám objasní tento sprievodca, ktorého prinášajú experti z Lonely Planet, aj spolu s tipmi na najzaujímavejšie aktivity, ktoré na týchto miestach čakajú.

Január v znamení umenia aj dobrodružstva

Ak vás láka počas dovolenky zažiť aj kus dobrodružstva a odniesť si domov neobyčajné zážitky, práve začiatok roka je najvhodnejší na návštevu Ugandy, ktorá toto všetko ponúka. Práve v tomto mesiaci v Ugande vládne obdobie sucha a ide o jeden z najteplejších mesiacov, kedy sa teploty môžu vyšplhať až na 29°C.

Okrem úniku pred zimou Uganda ponúka aj dobrodružstvo v podobe sledovania horských goríl, ktoré sú ohrozeným druhom. Ich počet sa odhaduje iba na 700 jedincov, pričom na polovicu z nich môžete natrafiť práve v národnom parku Bwindi Impenetrable.

Ak naopak obľubujete zimné športy, skúste navštíviť napríklad Rakúsko alebo kanadskú Britskú Kolumbiu. Lonely Planet prináša pre milovníkov všetkých druhov umenia tip na festival v Sydney, ktorý trvá neuveriteľné tri týždne.

Február a vynikajúce podmienky na pozorovanie polárnej žiary

Návšteva Islandu môže byť najzaujímavejšia práve vo februári, kedy môžete každý deň obdivovať polárnu žiaru. Treba sa však pripraviť aj na poriadnu zimu.

Ak plánujete návštevu Indie, v tomto období si ju môžete spestriť napríklad pozorovaním snežného leoparda. Na karnevale v Riu a v Benátkach zas zažijete nenapodobiteľnú atmosféru plnú hudby, tanca a pestrých sprievodov.

Marec prináša pravý čas okúsiť Áziu

Kus Ázie si môžete vychutnať prostredníctvom návštevy Vietnamu, ktorý prináša koralové pláže, hory a exotickú kultúru. Počas marca sa nemusíte báť prudkých dažďov alebo snehu a môžete si oddýchnuť na plážach v príjemných teplotách.

Pri návšteve Číny si nenechajte ujsť návštevu Ya’an Bifengxia Panda Base, zariadenia, ktoré je domovom niekoľkých druhov pánd. Práve od marca otvára po prestávke svoje brány pre návštevníkov.

Apríl a nenapodobiteľná atmosféra či oslavy Nového roka

Japonsko prináša romantickú atmosféru v podobe čerešňových kvetov sakura, ktoré sa považujú za národný symbol. Môžete ich nájsť koncom apríla napríklad v Tokiu, Kjóte alebo Hirošime.

V strede mesiaca sa môžete zúčastniť osláv Nového roka v Thajsku, nazývaného aj Songkhran. Budhisti počas neho navštevujú svoje chrámy a pokropením obrázkov Budhu žiadajú dostatok vody v prichádzajúcom období sucha.

Máj a spoznávanie blízkeho Balkánu

Za spoznávaním histórie a zároveň unikátnou prírodou nemusíte cestovať nutne ďaleko. Balkán a Čierna Hora ponúkajú toto a ešte oveľa viac. Na milovníkov adrenalínu čaká otvorenie raftingovej sezóny a nie je núdza ani o turistiku.

Príjemné teploty prajú aj návšteve Talianska alebo spoznávanie okolitých miest, napríklad Prahy, ktorá ponúka množstvo pamiatok aj zábavy.

Jún a Biele noci

Milovníci Dostojevského a ruskej kultúry nemôžu vynechať návštevu Petrohradu práve v tomto mesiaci. Keďže sa mesto nachádza v blízkosti severného pólu, slnko nad ním v tomto období nezapadá. Tento unikátny jav sa nazýva Biele noci.

V Grónsku môžete pozorovať veľryby alebo spoznať kultúru miestnych Inuitov. V Zambii začína obdobie sucha a práve to je najvhodnejší čas na návštevu safari, kde môžete pozorovať napríklad slony alebo žirafy.

Júl a Skoky dospelosti

Spoznávanie Brazílie a miestnej divočiny si najviac užijete počas júla. Môžete tu naraziť napríklad na jaguára. Medveďa grizly pri love lososa si môžete vychutnať v národnom parku Katmai na Aljaške.

Bosna a Hercegovina prináša v závere mesiaca v meste Mostar unikátne závody v skokoch do vody, prezývané aj Skoky dospelosti. Táto tradícia siaha až do roku 1664 a ide o relatívne nebezpečnú zábavu.

August a letné lyžovanie

Letná sezóna vrcholí a milovníci dobrodružstva a zvierat si práve v tomto období najviac užijú návštevu Kene alebo Pyrenejí, kde si môžu vychutnať turistiku naplno, bez snehu.

Ak však zatúžite po zimných športoch, Lonely Planet odporúča návštevu Austrálie a jej najvyššie pohorie Snowy Mountains. Užiť si zimu teda môžete pokojne aj niekoľkokrát do roka.

September a čas vyraziť na Blízky východ

Leto je síce na ústupe, no pre írsky Dublin predstavuje september jeden z najslnečnejších mesiacov roka. Pri návšteve škótskeho hlavného mesta na vás zas čaká hudobný festival Fringe.

Ak vás láka Blízky východ a staroveká Hodvábna cesta, práve september je najideálnejší na jej spoznávanie. Príjemné teplotné podmienky na vás čakajú v prastarých mestách Uzbekistanu alebo na púšti Turkménska.

Októbrová degustácia vína

V talianskom regióne Piemont sa koná zber červeného hrozna, ktoré sa následne spracuje na výrobu vína. S tým súvisia aj jeho ochutnávky, ktorých súčasťou môže byť každý návštevník.

Jordánsko prináša miernejšie jesenné teploty, ktoré sa pohybujú na 27°C. Sú to teda vynikajúce podmienky na spoznávanie skalného mesta Petry, no môžete zájsť aj k hraniciam s Izraelom a vychutnať si kúpanie vo vysychajúcom Mŕtvom mori. Rovnako je to správny čas na návštevu Nového Zélandu.

November v znamení Pirátov z Karibiku

Ak plánujete trek v Etiópii, november je pre túto aktivitu najvhodnejší. Obdobie dažďov síce skončilo, avšak vo vzduchu je stále cítiť jeho pozostatky.

Na karibských Kajmanských ostrovoch sa koná Pirátsky festival, na ktorom sa môžete stať ozajstným pirátom z Karibiku. V Európe si posledné lúče slnka môžete vychutnať na Malte, kde vládne príjemných 21°C.

December a cesta za Santa Clausom

Fínske mesto Rovaniemi sa považuje za oficiálny domov Santa Clausa. Na cestu za ním sa môžete vybrať do chladných oblastí Laponska.

Ak milujete Vianoce a chceli by ste ich zažiť netradične, vydajte sa do Edinburgu, kde si na trhoch môžete vychutnať napríklad Santovu dedinku, kolotoče, ľadovú stenu alebo navštíviť Santovu jaskyňu.