Preslávil ho film z Netflixu, predtým nikoho nezaujímal. Anglické archeologické nálezisko bojuje s náporom turistov

Na svete je ešte niekoľko ľuďmi neprebádaných miest, ktoré čakajú na svoje objavenie. Toto sa ale netýka náleziska Sutton Hoo. Miesto významných archeologických vykopávok z raného stredoveku možno nájsť v anglickom grófstve Suffolk. Kedysi sa sem hrnuli najmä vedci, ktorí pátrali po stopách histórie, keďže Sutton Hoo je významným pohrebiskom, kde sa toho môže ešte stále nachádzať podstatne viac, než sa doposiaľ našlo. Pre toto miesto bol ale rok 2021 mimoriadne kľúčový. A mohol za to film na Netflixe.

Ide o jeden z najvýznamnejších archeologických objavov nielen vo Veľkej Británii, ale aj vo svete. Písal sa rok 1939, keď odštartovali vykopávky veľkých mohýl na pohrebisku Sutton Hoo neďaleko Woodbridge v anglickom grófstve Suffolk.

Najdôležitejší anglický objav 20. storočia

Archeológovia tu na dvoch pohrebiskách našli viacero anglosaských artefaktov, mimoriadne vzácnych, vrátane ikonickej zdobenej helmy či takzvaného „lodného pohrebu“, teda zbytkov vraku 27 metrov dlhej lode s pohrebnou komorou. Len tá samotná bola naplnená viac ako 263 artefaktmi. Našla sa tu aj slávna “zlatá helma”.

No aj keď od objavenia starovekých pokladov ubehlo takmer 83 rokov, miesto stále nie je dostatočne prebádané a vedci sa domnievajú, že môže ukrývať podstatne viac.

„Lodný pohreb“ sa podľa archeológov odohral na začiatku 7. storočia po Kristovi a ide o nesmierne cenný a významný objav, ak nie o jeden z najdôležitejších na území celej Veľkej Británie. Veľmi dôležitým, ako sme poznamenali vyššie, je aj v celosvetovom meradle. No aj napriek jeho dôležitosti pre vedeckú a archeologickú obec, Sutton Hoo totiž odhaľuje obdobie raného stredoveku na území Británie, je toho známeho len veľmi málo.

Hrob východoanglického kráľa?

A tu nastáva veľký paradox – Sutton Hoo niekoľko dôkazov poskytuje, samotný vrak lode je totiž veľmi významným aj z toho hľadiska, že takýmto spôsobom sa pochovávali len veľmi dôležité osoby. Dodnes ale nikto netuší, respektíve nikomu nie je jasné, kto tam vlastne pochovaný je.

Niektorí vedci sa nazdávajú, že by mohlo ísť o hrob anglosaského kráľa Rædwalda z dynastie Wuffingovcov. Ten bol vládcom východnej časti Anglicka a zomrel niekedy okolo roku 627. Priame dôkazy sa ale objaviť nepodarilo. Po prvých vykopávkach si vedci mysleli, že išlo len o symbolický hrob, keďže telo nenašli. Revízny výskum, počas ktorého bola vykonaná aj fosfátová analýza, ukázal, že pri objavených milodaroch sa nejaké telo s určitosťou nachádzalo. Miestne pôdne podmienky ho ale nezachovali.

Mŕtvy bol pochovaný v drevenej komore uprostred lode, uložený bol pravdepodobne hlavou smerom na západ. Okolo tela boli uložené rôzne milodary, mnohé z nich považované za kráľovské insígnie. Veľa z predmetov bolo zo zlata, no našli sa tu aj strieborné nádoby z Byzancie, bronzové nádoby, mince, niektoré predmety boli zdobené drahokamami, najmä granátmi.

Leží v hrobke panovníkov syn?

Ďalšia teória o tom, komu hrob v Sutton Hoo vlastne patrí, hovorí o Rædwaldovom príbuznom. Niektorí vedci vyslovili názory, že mohlo ísť napríklad o syna Rædwalda – Eorpwalda. Ten nasadol na trón po smrti svojho otca, no vydržal na ňom len krátko. Po pár rokoch ho mal zavraždiť pohanský šľachtic Ricberht, ktorému sa nepáčilo, že nový panovník sa až príliš zaoberal kresťanstvom. Už jeho otec bol pritom pohanom, ktorý bol údajne prvým východoanglickým kráľom, ktorý prijal krst. Na tejto hrobke je ale tiež vidieť, že dodržiaval aj pohanské tradície.

Ani dnes nie je jasné, kto je v Sutton Hoo vlastne pochovaný a je otázne, či sa to niekedy vôbec dozvieme. Nové odpovede na otázky vedcov, archeológov i historikov by mohli priniesť podrobnejšie výskumy miest, no najmä objav nejakého ešte väčšieho dôkazu. Ako už dávnejšie výskumníci avizovali, oblasť chcú skúmať modernejšími a dokonalejšími technológiami. Pomôcť im majú najmodernejšie laserové aj radarové technológie, napríklad LIDAR, vďaka ktorému sa podarilo odhaliť už mnohé iné tajomstvá v rôznych kútoch sveta.

Úspešný film prilákal turistov

Na tajomstvá Sutton Hoo a historické pozadie tohto veľkolepého objavu nazrel aj koncom januára 2021 uvedený historický životopisný film s názvom Vykopávky (The Dig), za ktorým stála streamovacia služba Netflix.

Hviezdne obsadená a pozitívne hodnotená snímka rozpráva príbeh skutočnej ženy menom Edith Pretty (hrá ju Carey Mulligan), ktorá si najme miestneho archeológia Basila Browna (hrá ho Ralph Fiennes), aby preskúmal mohyly nachádzajúce sa na jej pozemku. Výskum priniesol pozoruhodné objavy, ktoré doslova prepísali učebnice dejepisu. Všetky postavy vo filme sú inšpirované a založené na skutočných osobách, ktoré Sutten Hoo objavili.

No a aj tento film v roku 2021 priviedol do miest starovekého pohrebiska množstvo turistov, ktorí chceli na vlastne oči vidieť, kde sa písala história. Paradoxom ale je, že dovtedy laickú verejnosť Sutten Hoo prakticky nezaujímala. Historici sa teraz obávajú, že ešte väčší príliv turistov do tejto oblasti by mohol vo veľmi výraznej miere zničiť a sťažiť prácu, ktorá tu ešte musí byť vykonaná, aby sa podarilo odhaliť všetky doposiaľ nepoznané tajomstvá pohrebiska.

Viac fotografií zo Sutten Hoo nájdete v galérii: