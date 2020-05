Nolanov epos Tenet dostal plnohodnotný trailer. Špionážny film ponúkne náhľad na zvrátenie 3. svetovej vojny

Hviezdne obsadený, veľkolepý a plný zvratov, ktoré vás budú nútiť premýšľať ešte dlho po jeho zhliadnutí. Takto nejak by sa dal opísať každý jeden film z autorskej dielne režiséra Christophera Nolana. Rovnaký bude aj jeho chystaný počin s názvom Tenet, o ktorom sa toho doposiaľ veľa nevedelo.

Je jedným z mála filmov, ktorého premiéru ešte koronakríza nijak nenarušila. A mnohí fanúšikovia dúfajú, že ho napokon štúdio Warner Bros. na iný dátum ani nepresunie. Snímka Tenet sa svojej prvej upútavky dočkala skôr, než sa vôbec začalo s jej produkciou a rovnako ako všetky predošlé, aj táto bola (a aj je) stále zahalená rúškom tajomstva. O čom bude, nevedeli vlastne povedať ani hlavní hereckí predstavitelia, ktorých v chystanom epose Christophera Nolana uvidíme. Prvý náhľad však poskytuje vôbec prvý plnohodnotný trailer, ktorý bol len pred pár hodinami vypustený online, informuje web The Hollywood Reporter.

Ako zvrátiť tretiu svetovú vojnu

V hlavných úlohách uvidíme Johna Davida Washingtona a Roberta Pattinsona ako tajných agentov púšťajúcich sa do misie, ktorá má zabrániť tretej svetovej vojne. Na zvrátenie veľkého konfliktu však majú len obmedzený čas. A to je zatiaľ všetko, čo o snímke tvorca a štúdio Warner Bros., ktoré film do kín uvedie, prezradilo o deji Tenet. Viac však prezárdza čerstvá upútavka, ktorú si môžete pozrieť nižšie.

Nolan svojich fanúšikov zatiaľ nikdy nesklamal a na jeho nový filmový počin sme si museli počkať tri roky. Ako naznačuje vôbec prvý plnohodnotný trailer, tešiť sa naozaj máme na čo. Treba však už len veriť, že koronakríza čím skôr opadne, aby nebol termín premiéry filmu presunutý na inokedy. Mnohí totiž dúfajú, že by práve Tenet mohol byť tým filmom, ktorým sa slávnostne znovuotvoria kiná po celom svete. Samozrejme, nikomu zo zainteresovaných nie je aktuálna situácia ľahostjná a v prípade potreby sa budeme musieť s presunom zmieriť.

Hviezdny tím tvorcov

Každopádne Tenet okrem spomínanej dvojice hlavných hviezd predstaví aj ďalšie nemenej známe mená. Medzi nimi napríklad Elizabeth Debicki, Aarona Taylor-Jonsona, Kennetha Branagha, Clémence Poésy či stálicu v Nolanových filmoch Michaela Cainea.

Ako propagačné materiály k snímke prezrádzajú, Nolan sa pri tvorbe tohto filmu spojil s tímom, s ktorým pracoval na kritikmi (i divákmi) ospevovaných projektoch Interstellar a Dunkirk. Prvýkrát však spolupracoval so skladateľom Ludwigom Göranssonom, ktorý pre jeho nový filmový epos skomponoval hudbu. Jeho tvorbu môžete poznať napríklad z komiksovky Black Panther, za ktorú získal aj Oscara.

Tenet je očakávaným filmom aj z toho dôvodu, že ide o naozaj megalomanský projekt, čo naznačuje aj zverejnený trailer. Nolan operoval s rozpočtom 200 miliónov dolárov, čo z tohto filmu robí jeden z najdrahších v histórií svetovej kinematografie, informuje web IndieWire.

Nikto film nepochopil

Zaujímavé bolo mimochodom aj miesto na odpremiérovanie novej upútavky. Tvorcovia sa rozhodli ju umiestniť do úspešnej hry Fortnite, kde k nej mali hráči prístup. Následne sa objavila aj na sociálnych sieťach.

Plánovaný dátum premiéry snímky Tenet je 17. júl 2020, či sa toho ale napokon dočkáme, je otázne. Napokon ani samotná upútavka neuvádza nič konkrétne, len hlášku „už čoskoro v kinách“. Rozhodne ale ide o jeden z najočakávanejších filmov, takže by bolo veľká škoda, keby sme naň mali čakať dlhšie.

Koniec-koncov lákajú naň aj samotní herci, ktorí o ňom hovoria ako „šialenej jazde“, Pattinson dokonca niekoľkokrát povedal, že si „nie je istý tým, či to celé správne pochopil“. No a Nolan tradične tvrdí, že po zhliadnutí jeho nového filmu budú nad ním ešte dlhé premýšľať. To sa, samozrejme, deje pri väčšine jeho filmov.