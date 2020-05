Slovenské kiná môžu otvoriť svoje brány. Čo budú premietať, keď takmer žiadne nové filmy nie sú?

Štvrtá fáza uvoľňovania preventívnych opatrení súvisiacich s novým koronavírusom je od dnešného dňa (20. máj) v plnom prúde. To okrem iného znamená, že svoje brány môžu po dvoch mesiacoch otvoriť aj kinosály. Ako bude otvorenie vyzerať a čo budú kiná premietať, keď tie na ostatných trhoch zostávajú zatvorené a takmer všetky veľké produkčné spoločnosti posunuli premiéry väčších dôležitých filmov? Pýtali sme sa slovenských distribútorov.

Slovenskí prevádzkovatelia kín aktuálne riešia niekoľko vecí naraz. Spustenie poslednej zo štyroch fáz preventívnych opatrení umožnilo otvorenie kinosál, zdá sa však, že to nie je až také jednoduché. Platiť budú prísne hygienické nariadenia, popcornu sa návštevníci kín zrejme nedočkajú a celkom nových filmov spočiatku tiež nie.

Problém majú najmä moderné multiplexy, ktoré chcú divákom dodávať maximálne filmové zážitky. To ale pri súčasných preventívnych opatreniach, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), nie je možné. Mnoho prevádzkovateľov kín sa preto aj napriek možnosti otvoriť kinosály, rozhodlo otvorenie odložiť.

Multiplexy počkajú

V rámci štvrtej vlny uvoľňovania protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR povoľuje prevádzku kín, divadiel aj kultúrnych podujatí, avšak s limitovaným počtom maximálne 100 návštevníkov, informuje TASR. Prevádzky kultúrnych podujatí sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Vedľa seba môžu byť predané miesta iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov či partnerov.

Medzi ďalšími nariadeniami je napríklad povinnosť vykonávať pred každým predstavením dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov). Zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov, taktiež sedenie vo foyeri kín. Pri takto nastavených opatreniach však majú veľké kiná problém, a preto svoje otvorenie posúvajú.

„Presný termín otvorenia našich kín oznámime v najbližších dňoch,“ uvádzajú na sociálnej sieti zástupcovia siete kín Cinemax. Ako tiež uviedli, čakajú aj na ďalšie detaily od ÚVZ SR, ktoré sa týkajú ich povinností a hygienicko-bezpečnostných opatrení, ktoré musia splniť pred samotným otvorením kín.

Podobne je na tom aj ďalšia veľká sieť kín Cinema City, ktorá sa podľa TASR rozhodla znovuotvorenie svojich kín zatiaľ odložiť. „V dôsledku súčasných obmedzení nedokážeme divákom dodať taký filmový zážitok, na aký sú u nás zvyknutí. Len čo však naši experti vyhodnotia, že nadišiel vhodný čas, budú o znovuotvorení našich multiplexov informovaní,“ napísali vo vyhlásení na svojom webe.

Niektoré menšie kiná otvoria cez víkend

Menšie mestské kiná však svoje brány postupne otvoria a mnohé o tom informujú aj na svojich kanáloch na sociálnych sieťach. Oneskorenie bude len o pár dní a mnohé začnú premietať už od najbližšieho víkendu.

Problémom mnohých kín je ale aj fakt, že zatiaľ, čo na Slovensku je kinosály možné otvoriť, nedeje sa tak v zahraničí a na podstatne väčších trhoch. Z tohto hľadiska preto nie je možné slovenským divákom ponúknuť v kine akékoľvek filmové novinky. Ako sme zisťovali u slovenských distribútorov, do programov našich kín sa dostanú predovšetkým filmy, ktoré sa premietali pred samotnou epidémiou na Slovensku.

České komédie aj komiksovka Bloodshoot

„Ako distribučná spoločnosť do kín pustíme filmy, ktoré sme hrali v období, keď kiná museli byť zatvorené. To znamená, napríklad Malé ženy či horor Fantasy Island,“ prezradil portálu Interez PR manažér distribučnej spoločnosti Itafilm Marián Tesák. Zároveň dodal, že diváci sa budú môcť tešiť aj na komiksovku Bloodshot, ktorá mala byť do našich kín uvedená presne v týždeň, keď začala karanténa. Snímku, v ktorej hlavnú úlohu hrá Vin Diesel už pritom štúdio Sony počas karantény umiestnilo na video-on-demand služby. Itafilm ju ale aj napriek tomu chce slovenským divákom ukázať na veľkom plátne.

Odpoveď na otázku, čo slovenskí distribútori uvedú v kinách, zodpovedala aj spoločnosť Continental film. Tá podľa slov Petra Gašparíka taktiež komunikuje ako so zahraničnými produkčnými spoločnosťami, tak aj so slovenskými prevádzkovateľmi kín.

„Ukazuje sa, že situácia otvoreniu kín napriek povoleniu celkom nepraje. Komunikujeme s nimi a spoločne podľa toho pripravujeme zmeny v distribučnom pláne. Premietané budú zo začiatku určite filmy, ktorým distribúciu v jej priebehu zastavil príchod krízových opatrení,“ hovorí Gašparík, podľa ktorého ale Continental film uvedie aj celkom nové tituly.

„Pripravujeme ale aj nasadenie nových titulov, ktoré mali premiérovať na jar. Je to pestrý medzinárodný mix, spomenúť môžem české komédie 3Bobule a Štěstí je krásná věc, francúzsky rodinný film Zabudnutý princ, americkú komédiu Nedotknutí, severský survival thriller V pasci, alebo taliansku hranú verziu Pinocchia,“ prezradil Gašparík.

Očakávané hity na Slovensku nečakajte

Mnoho veľkých amerických produkčných spoločností sa vzhľadom na celosvetovú epidémiu nového vírusu a následného zatvorenia kín rozhodlo posunúť premiéry očakávaných veľkofilmov. Dotklo sa to mnohých projektov a ich premiéry boli odsunuté buď z jari na leto, či jeseň, niekoľko z nich uvidíme až budúci rok.

Ak si niekto zo slovenských fanúšikov myslel, že by sa mohol stať zázrak a niektorá z odložených snímok by sa dočkala premiéry aspoň u nás, sklameme vás.

„Plán filmových premiér je vždy na 90 % globálny, keďže sa riadi ziskovosťou najväčších trhov,“ vysvetľuje Tesák zo spoločnosti Itafilm. Pokiaľ sa teda neotvoria kiná v USA, Číne, Japonsku, vo Veľkej Británií a podobne, väčších filmových trhákov sa na Slovensku nedočkáme.

„V najbližších mesiacoch v našich kinách neočakávame nové tituly, tie sa začnú hrávať až v momente, kedy sa otvoria kiná po celom svete. Nehovoriac o tom, že na uvedenie nového titulu sa musia kiná otvoriť v „normálnom“ režime, teda bez akýchkoľvek reštrikcií,“ dodal Tesák.

Podobne je to aj v prípade snímok, ktoré distribuuje spoločnosť Continental film. Tá tiež nepredpokladá, že by k niečomu takému mohlo dôjsť, keďže filmy sa na slovenskom trhu nedistribuujú skôr než v krajine ich pôvodu.

Program jednotlivých slovenských kín sa zo začiatku môže výrazne líšiť. Ak teda chcete zostať v obraze a vedieť, čo bude väčšie či menšie kino vo vašom meste v najbližších dňoch premietať, klikajte na ich oficiálne weby. O aktuálnom programe svojich divákov kiná informujú správcovia aj na sociálnych sieťach.

