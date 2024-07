Premiér prišiel v utorok prvýkrát na rokovanie vlády. Opozícia ho vyzýva, aby odsúdil útok na detskú onkológiu na Ukrajine

Opoziční poslanci odsúdili včerajšie ruské raketové útoky na detskú nemocnicu v Kyjeve a vyzvali predsedu vlády SR Roberta Fica a prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby odsúdili tento čin.

Prezident aj premiér o útoku mlčia

Premiér Robert Fico (Smer-SD) prišiel v utorok na rokovanie vlády. Ide o jeho prvé rokovanie po atentáte. Vláda sa v utorok zaoberá plnením úloh plánu obnovy aj eurofondami.

„Zaútočiť raketami na detskú onkológiu, zabíjať choré deti na dialýze, to je absolútne barbarstvo. Celý svet ho odsúdil. Pán Fico, pán Pellegrini, vyzývam vás, okamžite odsúďte tento hrozný čin, zvýšte humanitárnu a inú podporu nášmu susedovi, a ponúknite detským pacientom z Ukrajiny pomoc nášho zdravotníctva. Robia nám hanbu pred celým svetom. To je to najmenej, čo by ste mali ako štátnici ihneď spraviť. Nie rozprávať hlúposti o liberalizme,“ uviedol Michal Šimečka, poslanec a líder hnutia Progresívne Slovensko.

„Odsudzujeme včerajšie raketové útoky Ruska proti civilným objektom v ukrajinských mestách. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a solidaritu príbuzným obetí a celému ukrajinskému ľudu. Včerajšie barbarstvo potvrdzuje, že Putinovo Rusko je teroristický štát. Stojíme na strane Ukrajiny,“ povedal poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Rusko včera 8. júla vykonalo rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Terčom sa stalo aj hlavné mesto Kyjev či Kryvyj Rih v Dnipropetrovskej oblasti. Útok si vyžiadal aj obete na životoch. V ukrajinskej metropole pritom Rusi zasiahli najväčšiu detskú nemocnicu v krajine.

Podľa portálu Ukrajinská pravda, v Kyjeve prišlo o život 8 ľudí a 15 utrpelo zranenia. Predpokladá sa, že ďalší ľudia sú pod troskami nemocnice.