Premiér Matovič neodpovedal, či sa dá zaočkovať Sputnikom pred kamerami. Jedno prekvapenie nás ešte len čaká

Dnes bol v relácii rádia Expres u Braňa Závodského hosťom premiér Igor Matovič. Okrem toho, že sme sa včera dozvedeli o jednom avizovanom prekvapení nás ešte vraj čaká druhé, o ktorom sa dozvieme počas týždňa. Nejde vraj o nové opatrenia, ktoré majú začať platiť zajtra. Premiérovi je vraj jedno, že ho budú ľudia nenávidieť.

Ešte predtým na sociálnej sieti premiér zdieľal status ohľadom vakcíny AstraZeneca. Aj osoby staršie ako 55 rokov by sa mohli touto vakcínou očkovať. Uviedol, že aj na Slovensku je čas sa nad tým zamyslieť. Pripomenul, že odborníci zatiaľ na Slovensku odporúčajú vakcináciu touto látkou len ľuďom do 55 rokov. Poukázal však na “dobré výsledky z reálnej praxe”. Ministerstvo zdravotníctva podľa názoru predsedu vlády na tomto kroku intenzívne pracuje.

Vyhralo čaro jeho osobnosti

V relácii Braňa Závodského uviedol, že za dodávku ruskej vakcíny vraj nič ruskej strane nesľúbil. Na otázku, ako je možné, že sme dostali viac vakcín ako susedné Maďarsko povedal, že niekedy je to “čaro osobnosti”. Premiér jasne neodpovedal, či sa dá zaočkovať vakcínou Sputnik V pred kamerami. “Neviem, či by to ľudia chceli vidieť. Ak by to považovali za dôkaz, že sa vakcíny nebojím, nemám s tým najmenší problém,” uviedol v rádiu Expres. Matovič ešte nie je zaočkovaný, keďže neprešlo 90 dní od vtedy, čo prekonal ochorenie COVID-19.

„Nemám s tým najmenší problém, na druhej strane viem, že na Slovensku sú státisíce ľudí, ktorí s tým už najmenší problém nemajú,“ povedal k vakcinácii Sputnikom. Dodal, že v tomto nechápe logiku „bratislavskej kaviarne, ktorá bojuje na barikádach“ proti Sputniku V, keďže nikto nebude nútiť k vakcinácii Sputnikom.

K otázke o odchode dvoch koaličných partnerov z koalície povedal, že za to necíti žiadnu zodpovednosť. Premiér uviedol, že predbežne by sa Sputnikom mohli očkovať všetci, ideálne nad 50 rokov. Sústrediť by sme sa však mali na starších a chorých ľudí. Prihlasovanie na očkovanie bude dobrovoľné. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že záujemcovia o očkovanie podpíšu, že vedia, že sa jedná o neregistrovanú vakcínu bez schválenia Európskou liekovou agentúrou. Keď sa preverí šarža v spolupráci so ŠÚKL, začne sa s očkovaním.

Strana Za ľudí chce prijať zásadné rozhodnutie

Koaličná strana Za ľudí diskutuje o situácii v koalícii, hovorí o reálnom riziku rozpadu vládnej koalície. Opisuje zlyhanie v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii. Podľa šéfky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej musia prijať “zásadné rozhodnutie”. V utorok večer sa má zísť predsedníctvo strany.

“Som znechutená a sklamaná nielen ja, ale viacerí členovia našej strany. Na jednej strane vidíme obrovské zlyhania v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii, ktorá odsúva starých a chorých, na druhej strane je reálne riziko rozpadu vládnej koalície a návrat Fica s Pellegrinim. O tomto diskutujeme v strane a musíme prijať zásadné rozhodnutie,” skonštatovala Remišová v stanovisku strany.

Odchod poslanca NR SR Tomáša Valáška z koalície a strany Remišovú mrzí. “Mrzí ma o to viac, že práve strana Za ľudí vetovala ako jediná vo vláde nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V, a preto rozumiem jeho frustrácii a chápem, že už ho to nebaví. Bolo absolútne nevhodné a nedôstojné, ako vakcínu premiér Matovič nakúpil a vítal,” doplnila.

Remišová zopakovala, že Za ľudí nemá problém s očkovaním Sputnikom V za rovnakých podmienok, ako majú ostatné vakcíny, ktoré prešli registráciou, sú preverené a bezpečné. Valášek zdôvodnil svoj odchod okolnosťami nákupu vakcíny. Spolu s ďalším bývalým predstaviteľom strany, poslancom Miroslavom Kollárom chce fungovať v rámci parlamentnej opozície.