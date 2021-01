Premiér Igor Matovič: Moje stanovisko o testovaní ostáva nemenné

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) nemení svoje stanovisko, ktoré sa týka formy a spôsobu plošného testovania. Povedal to po piatkovom rokovaní vlády s tým, že finálne rozhodnutie príde v sobotu (16. 1.).

Premiér navrhoval, aby vláda zasadala ešte dnes večer opakovane, nakoniec to bude až zajtra. Po rokovaní zverejnia všetky dôležité informácie ohľadom celoplošného testovania, ktoré sa má uskutočniť už na budúci víkend. Rovnako zverejnia jasné podmienky, výnimky a pravidlá, ktoré budú platiť.

Premiér rovnako zopakoval, že jedno kolo celoplošného testovania môže pomôcť zachrániť tisíc ľudských životov. Vláda má v sobotu rozhodnúť aj o tom, ktorý rezort nakúpi antigénové testy na prípadné ďalšie kolá plošného testovania. “Dúfam, že rozhodnutie zajtra definitívne prijmeme,” dodal premiér na margo plošného testovania.

Nakúpia sa testy

Priznal, že ak by bolo testovanie naozaj masívne a týkalo by sa celej krajiny, “máme testov len tak-tak”, na prípadné ďalšie kolá bude potrebné testy dokúpiť. “Zajtra sa rozhodneme, kto to nakúpi,” povedal smerom k sobotňajšiemu rokovaniu.

Samosprávam odkázal, aby sa poctivo na testovanie pripravovali. Naznačil, že spolu s rezortom vnútra pracujú na manuáli pre samosprávy, rovnako tak uistil, že štát bude ústretový k požiadavkám miest a obcí pri zabezpečení a organizácii testovania.

Verí, že fungovanie koalície nie je v súčasnosti reálne ohrozené, opakuje však želania, “aby si koaličný partner uvedomil, že toto nie je obdobie na naháňanie percent”.

Vláda sa mala zaoberať návrhom plošného testovania na Slovensku, o ktorom informoval už v pondelok (11. 1.) premiér. Proti jeho návrhu sa však postavila otvorene SaS, ktorá podporuje testovanie v najpostihnutejších okresoch a pravidelné testovanie vo firmách. Rovnako i strana Za ľudí sa prihovára za podporu pravidelného testovania vo firmách, zdôrazňuje aj nevyhnutnosť kapacitne rozšíriť možnosti mobilných odberových miest.

Proti plošnému celoslovenskému testovaniu sú tiež odborníci, ktorí v súčasných poveternostných podmienkach a aj v súvislosti s prítomnosťou agresívnejšej britskej mutácie vírusu vidia v celoplošnom testovaní viac rizík ako benefitov.