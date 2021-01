Sulík k celoplošnému testovaniu: Už sme sa posunuli, ale nie je to uzavreté, vláda rokuje aj zajtra

Na finálnom znení riešenia pandemickej situácie i spôsobe testovania by sa mala vláda dohodnúť v sobotu (16. 1.) popoludní. Informoval o tom minister hospodárstva SR a podpredseda vlády Richard Sulík, ktorý naznačil, že sa na piatkovom rokovaní kabinetu výrazne posunuli vpred.

Podpredseda vlády SR pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) a minister zdravotníctva Marek Krajčí majú predložiť návrh uznesenia vlády, ministri ho dostanú na preštudovanie. “Takže to nie je uzavreté, ale naozaj sme sa výrazne priblížili k rozumnému kompromisu,” uviedol Sulík, zdôrazňujúc všeobecný záujem celej vlády vyriešiť pandemickú situáciu.

Podrobnosti stále chýbajú

Vicepremiér potvrdil, že SaS predstavila aj svoj návrh riešení. “Vypočul si ho, dôrazne sme pritom argumentovali,” priblížil Sulík, ako sa k tomu postavil predseda vlády Igor Matovič. Podrobnosti však prezradiť nechcel.

Vláda sa mala zaoberať návrhom plošného testovania na Slovensku, o ktorom informoval už v pondelok (11. 1.) premiér. Proti jeho návrhu sa však postavila otvorene SaS, ktorá podporuje testovanie v najpostihnutejších okresoch a pravidelné testovanie vo firmách. Rovnako i strana Za ľudí sa prihovára za podporu pravidelného testovania vo firmách, zdôrazňuje aj nevyhnutnosť kapacitne rozšíriť možnosti mobilných odberových miest.

Proti plošnému celoslovenskému testovaniu sa postavili tiež odborníci, ktorí v súčasných poveternostných podmienkach a aj v súvislosti s prítomnosťou agresívnejšej britskej mutácie vírusu vidia v celoplošnom testovaní viac rizík ako benefitov. Upozorňujú taktiež na vyčerpanosť zdravotníckeho personálu a to, že testovanie by ohrozilo už i tak napätý stav s kapacitami lekárov a zdravotníkov, ktorí sa musia starať o narastajúci počet hospitalizovaných v nemocniciach.

Remišová považuje testovanie detí za zbytočné

Pred zasadnutím vlády sa k plošnému testovaniu vyjadrovala aj vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Podľa nej návrh zatvoriť 11-ročné deti doma, ktoré sa budú musieť dať otestovať, aby mohli ísť von, je neprijateľný.

Remišová poukazuje, že k návrhu o testovaní detí neprebehol ani ústredný krízový štáb, kde mali byť odborníci. “Takýto prístup nie je profesionálny, najmä keď máme rozhodovať o takýchto závažných obmedzeniach,” poznamenala Remišová.

Pripomína, že deti a mládež sú zatvorené doma už tri mesiace. “Je zbytočné, aby sme ich nútili testovať sa, keď chcú ísť do prírody. Musia chodiť von, aby sa aspoň trochu hýbali,” podotkla ministerka. Zároveň doplnila, že neexistuje najmenší dôvod, aby sa pre to museli testovať.

Vláda musí podľa nej pracovať profesionálnejšie a materiál by musí byť prichystaný aspoň 24 hodín vopred, aby si ho mohol každý naštudovať. Navrhuje, aby sa presadil permanentný krízový štáb, ktorý by koordinoval protipandemické aktivity. “Musíme viac zapájať odborníkov do tvorby rozhodnutí. Tento týždeň už tretí raz zasadá vláda, ale nekonalo sa ani zasadnutie krízového štábu ani pandemickej komisie. Hlas odborníkov musí byť silnejší,” povedala pre TASR ministerka.

Potrebné ja aj posilniť kapacity na testovanie. Ľudia musia mať podľa vicepremiérky možnosť sa často testovať, aby mohli chodiť do zamestnania s istotou. Zamestnávateľov treba podporiť, aby mohli testovať svojich zamestnancov. “Nemôžeme dopustiť, aby kríza mala dosah na firmy a priemysel. Zatiaľ ľudia umierajú v nemocniciach na covid, ale nemôžeme dopustiť, aby začali umierať aj od hladu,” hovorí Remišová.