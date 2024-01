Prehovorila suseda brutálnej zavraždenej ženy, spomína konflikty aj alkohol: Asi trikrát som ju zbierala zo schodov

Pred niekoľkými dňami otriasla Slovenskom brutálna vražda, ktorá sa odohrala v bratislavskom Ružinove. Odvtedy sa medializovalo viacero smutných podrobností, ktoré s ňou súviseli. Pred niekoľkými hodinami sa na sociálnej sieti objavil status, ktorý zverejnila bývalá poslankyňa Monika Kozelová, ktorá bola zhodou okolností susedou zavraždenej.

„Všetko možné som si už prečítala v súvislosti s vraždou Patrície v byte nado mnou. Hneď na úvod musím povedať, že toto sa stať nemalo. A rozhodne nie takýmto zverským spôsobom,“ začala.

Spomenula problémy s alkoholom aj spory s okolím

„Ako človek, ktorý mal priamy, susedský kontakt so zavraždenou a s ktorým zavraždená bola v neustálom spore, obávam sa, že vám naruším vaše predstavy o domácom násilí,“ priznala.

„Patrícia bola chorá a potrebovala liečenie. Bola totiž ťažká alkoholička. Naozaj ťažká. Za 12 rokov, čo bývala nado mnou, som ju triezvu stretla presne dvakrát a to v skorých ranných hodinách, keď som išla do práce. Kam či odkiaľ išla ona netuším,“ pokračovala Kozelová a dodala, že problémy a hádky neboli u nej ničím výnimočným.

„Keď bola v ráži chodila nám nadávať, trieskať na dvere a vykrikovať, až nás dohnala k tomu, že sme si na pavlačové dvere museli nainštalovať guľu,“ bližšie opísala susedské spory, ktoré žena mala viesť s ostatnými.

Niekedy jej správanie vraj vyústilo až do bitiek. „Asi trikrát som ju zbierala zo schodov pri vchode, čo nebola v stave ani vyliezť k sebe domov.“

Kozelová svojou výpoveďou reagovala na článok, ktorý sa objavil v médiách a opisuje vyjadrenia susedov zavraždenej, ktoré ju popisujú celkom inak, než majú byť jej vlastné skúsenosti.

Ďalšie konflikty

Neskôr priniesla aj druhú časť príbehu, v ktorom opísala spolužitie s „Jožkom“.

„Prvá hádka bola prelomová. Najskôr sa bavili normálne, takže to cez steny nešlo a neviem o čom sa bavili, až zrazu ona začala pridávať plyn. Podobné hádky sa potom opakovali toľkokrát, že sme to prestali rátať, ale tiež to ešte nebolo v kuse.“

Opísala ďalšie situácie, v ktorých sa aj ona sama dostala s dvojicou do potýčky. Na záver dodala, že naposledy ženu videla deň pred Vianocami.

„Na moje obrovské počudovanie mi prvýkrát v živote zaželala Veselé Vianoce. A ja jej. Z domu som odišla 30.12.2023 a ešte som sa domov nevrátila. Čo sa stalo, ako mu tak strašne mohlo prepnúť, to snáď budú vedieť kriminalisti,“ uzavrela.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.