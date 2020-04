Predstaviteľ Sheldona je späť: Ukáže sa v seriálovej novinke Netflixu od tvorcu American Horror Story

Streamovacia služba Netflix aj v čase koronakrízy svojim predplatiteľom ponúka pestrú paletu seriálových i filmových noviniek. Jednou z nich bude od mája aj limitovaná séria o neaklých praktikách v zákulisí Hollywoodu.

Oceňovaný seriálový tvorca Ryan Murphy, z ktorého dielne pochádzajú klenoty ako American Horror Story, Nip/Tuck, Glee či Scream Queens, už čoskoro na streamovacej službe Netflix predstaví svoj ďalší projekt s jednoduchým názvom Hollywood, informuje portál Coming Soon. Pri príležitosti blížiacej sa premiéry vydali tvorcovia vôbec prvý plnohodnotný náhľad do toho, ako bude novinka vyzerať. Pozrieť si ju môžete pod článkom.

Ako funguje Hollywood?

Ako už názov 7-dielnej minisérie napovedá, príbeh bude zasadený do prostredia Hollywoodu, konkrétne do čias po 2. svetovej vojne. V centre diania stojí skupinka nádejných (a v tej dobe ešte menej známych) hercov, herečiek a filmových tvorcov, ktorí chcú preraziť vo svete šoubiznisu, nech to stojí čokoľvek.

Každá jedna postava ponúka Hollywoodu a aj samotného príbehu minisérie niečo iné, no stať sa hviezdou je pre každého rovnako ťažké. Obzvlášť, keď je spoločnosť prešpikovaná predusdkami voči ľuďom inej rasy, sexuálnej orientácie i pohlavia. Ako teda funguje a ako to vyzerá v zákulisí Hollywoodu? To je otázka, na ktorú sa všetky potrebné odpovede dozviete v novom seriáli z dielne Netflixu.

Premiéra novinky Hollywood je naplánovaná na piatok 1. mája 2020, kedy sa v multimediálnych knižniciach predplatiteľov objaví všetkých 7 dielov. Keďže má ísť o minisériu, viac epizód nečakajte, príbeh by sa mal uzavrieť po plánovaných siedmich častiach.

Ako už býva pri seriáloch Ryana Murphyho zvykom, hlavné herecké obsadenie bude pomerne pestré a poteší predovšetkým znalcov seriálových hercov. Z tých známejších mien sa objaví napríklad Jim Parsons (The Big Bang Theory), Darren Criss (American Crime Story, Glee), Dylan McDermott (American Horror Story), Samara Weaving (Ready or Not), Laura Harrier (BlacKkKlansman), Holland Taylor (The Practice) Jake Picking (Top Gun: Maverick) a mnohí ďalší.