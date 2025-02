Predplatné Premium ti dá viac ako len prístup k článkom. Spúšťame nový program plný nadupaných benefitov

To že tvoríme parádny obsah, to už vieš, inak by si na nás neklikal. Teraz ťa ale za to ešte aj náležite odmeníme. V rámci predplatného Premium totiž dostaneš ešte viac benefitov než doposiaľ. Záleží od toho, ako dlho predplatiteľom si. A, pochopiteľne, čím dlhšie ním zostaneš, tým viac dostaneš.

Článok pokračuje pod videom ↓

Či už sú to to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahom nájdeš nevídanú všehochuť. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté.

Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac. Po novom už budeš za čítanie našich článkov dostávať kredity. Ako to funguje?

Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzeráš tak, že pri zakúpení mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš naspäť 2 eurá v kreditoch. Za nazbierané kredity si potom môžeš zakúpiť napríklad voucher na nákup kávy od COFFEIN. To znie super, nie?

Benefity budú, samozrejme, postupne pribúdať a budú v rôznych hodnotách. Kredity sa nazbierali aj tým používateľom, ktorí v aktuálnom momentne nemajú aktívne predplatné Premium, no v minulosti si ho už aktivovali. V prípade, že si budeš chcieť nazbierané kredity uplatniť, musíš mať predplatné Premium aktívne. Viac sa dočítaš na tejto stránke.