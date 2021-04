Predaj lístkov do Chorvátska spustila už aj Železničná spoločnosť Slovensko. Ceny vás príjemne prekvapia

Slovenskí turisti sa dostanú do Chorvátska aj so štátnou Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Tá v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) bude počas tohtoročnej letnej sezóny prevádzkovať vlakové spojenie z Bratislavy do Splitu. „Pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov bude fungovať od júna 2021,“ informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Z nášho hlavného mesta do chorvátskeho letoviska bude vlak odchádzať od 18. júna do 10. septembra vždy v utorky a piatky o 15:51. V opačnom smere zo Splitu do Bratislavy od 19. júna do 11. septembra v stredy a v soboty o 16:48. Vlak s kapacitou desať miest na prepravu osobných automobilov bude radený z klimatizovaných oddielových vozňov ZSSK na sedenie a z klimatizovaných lôžkových vozňov. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí.

„Verím, že situácia sa aj vďaka vakcinácii a čoraz lepším poznatkom o koronavíruse zlepší a tohtoročná letná sezóna už bude zahraničným dovolenkám priať. Slováci milujú Chorvátsko, radi by sme im vyšli v ústrety a dostali ich do obľúbených destinácií pohodlne a tak, aby mohli priamo na mieste využívať aj vlastnú dopravu,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Predpredaj lístkov je už spustený na všetky dátumy jazdy vlaku. Ceny za prepravu sa začínajú od 29,9 eura. Najdrahší lístok stojí necelých 140 eur, za prepravu auta zaplatíte od 109,9 eura.