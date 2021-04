Spustil sa predaj lístkov na vlak do Chorvátska. K moru sa bude dať ísť každý deň, navyše za super cenu

Cesta do Chorvátska bude aj tento rok jednoduchšia, a to vďaka vlakom RegioJet. Prepravca spustil predaj lístkov na priame vlakové spojenie do chorvátskych miest Rijeka, Split a Záhreb. Ak by ste chceli pokračovať ďalej, dá sa ísť aj do Čiernej Hory, či do Bosny a Hercegoviny.

Už minulý rok sa toto spojenie osvedčilo a prepravca sa v ňom rozhodol pokračovať, píše portál Startitup. Do Chorvátska sa tak môžete odviezť pohodlne vlakom a nemusíte pritom brať svoje auto. Navyše, ceny prepravca nastavil opäť veľmi priateľsky.

Ceny do 23 eur

Jednosmerný lístok do Rijeky stojí od 22,90 eur, do Splitu je to 34,90 eur. Je možné tiež využiť služby spacieho vozňa či rezervácia celého kupé. Aj pri týchto voľbách sú ceny stále na príjemnej úrovni.

Počas júla a augusta budú vlaky premávať každý deň. Odchádzať budú z Prahy o 16:46 hod, potom z Brna o 19:48. Do Bratislavy prídu o 21:17 a v Rijeke sú už o 10:13, resp. v Splite o 13:44. Cestuje sa tak nocou a vlastne celú cestu môžete aj prespať a ráno, či doobeda sa zobudíte už v Chorvátsku.

Garancia vrátenia peňazí pri zhoršení situácie

Samozrejme, môžete využívať štandardy, ktoré prepravca RegioJet ponúka a vychutnať si teplé nápoje zadarmo.

V dobe pandémie je stále prítomná neistota. Istú garanciu však ponúka RegioJet. Prepravca garantuje vrátanie peňazí v prípade uzavretia hraníc či zákazu cestovania. Navyše, lístok môžete aj sami stornovať zadarmo dva mesiace pred odchodom.

V prípade, že by ste chceli pokračovať aj do iných destinácií, je možné využiť nadväzujúce autobusové spojenia do Kotoru v Čiernej Hore či do Neum v Bosne a Hercegovine.

Chorvátsko láka aj na bezpečné ostrovy

Ako uvádza SITA, Chorvátsko chce viac sprístupniť turistom svoje ostrovy, ktoré sú oproti pevnine často oveľa menej zasiahnuté koronavírusom. Chorvátske ministerstvo cestovného ruchu a športu začalo v spolupráci s chorvátskym inštitútom verejného zdravia s akciou s názvom „Chorvátske ostrovy – covid-free zóna”.

Ako upozornila ministerka cestovného ruchu Nikolina Brnjac, aktuálne sú na epidemickej mape všetky ostrovy zobrazované v príslušných krajoch napriek tomu, že výskyt koronavírusu je na nich oveľa nižší ako v iných častiach krajov. Preto budú mať turisti na webových stránkach www.safestayincroatia.hr okrem informácií o epidemickej situácii v krajoch prístup aj k informáciám špeciálne o epidemickej situácii na chorvátskych ostrovoch.