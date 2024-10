Pred materskou školou na východe Slovenska sa odohral nechutný incident: Muž sa vyzliekol a začal onanovať

Polícia sa momentálne zaoberá prípadom muža, ktorý sa odhaľoval a onanoval pred materskou školou. Jeho konanie je predmetom vyšetrovania, pričom rodičia aj učitelia sú znepokojení správaním tohto sexuálneho devianta.

K incidentu došlo na sídlisku v Humennom, priamo pred materskou školou. Muž sa vyzliekol a následne onanoval, informoval noviny.sk. Jeho konanie spozorovala zamestnankyňa materskej školy, ktorá okamžite privolala políciu. 38-ročný muž bol zadržaný a prevezený na policajnú stanicu.

Páchateľ čelí trestnému stíhaniu

Páchateľa po výsluchu prepustili, no čelí trestnému stíhaniu za výtržníctvo. Podľa trestného zákona mu hrozí až trojročný trest odňatia slobody. „Incident sa odohral mimo areálu školy. Chcel by som vyzvať verejnosť, aby v prípade, že sa stane svedkami podobného činu, okamžite informovala políciu. To pomôže pri rýchlom dolapení páchateľa,“ upozornil hovorca mesta Humenné, Marián Škuba.