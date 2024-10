Čoraz viac ľudí láka predčasný dôchodok. Pozrite sa, aké podmienky musíte splniť a či sa vám oplatí k nim pridať

Ľudia, ktorí nedosiahli riadny dôchodkový vek, môžu zvažovať možnosť predčasného dôchodku. Na ten im vznikne nárok, ak splnia niekoľko podmienok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál o Peniazoch, veľký záujem o odchod do predčasného dôchodku, ktorý sme na Slovensku zaznamenali v závere predošlého roka a na začiatku tohto, by sa mal zopakovať. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej prognózy príjmov a výdavkov štátu Inštitútu finančnej politiky (IFP).

Podľa IFP sa aj v roku 2024 na konci roka očakáva nárast žiadostí o predčasný dôchodok, a to z dôvodu výhodnej prvej valorizácie naviazanej na minuloročnú dvojcifernú infláciu. „Vlny žiadostí z roku 2024 tak výrazne zvýšia počet dávok a následne aj objem výdavkov v rokoch 2025 a 2026 . Od roku 2025 by sa mal znížiť záujem o predčasný dôchodok, keďže prvá valorizácia poklesne na úroveň okolo 3 %,“ dodáva IFP.

Aké sú podmienky a čo sa mení

Ako informuje Sociálna poisťovňa, od 15. mája 2024 vzniká človeku nárok na predčasný starobný dôchodok, ak:

získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,

chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo získal potrebné odpracované obdobie

suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Táto osoba zároveň musí mať skončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Ako sme vás však informovali v článku, minister práce Erik Tomáš zvažuje zrušiť túto podmienku. Po novom by tak ten, kto požiada o predčasný dôchodok, mohol naďalej pokračovať v práci a zároveň poberať sumu predčasného dôchodku. „Sadneme si k tomu so Sociálnou poisťovňou,“ informoval vtedy šéf rezortu práce.

Koľko dostanete