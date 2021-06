Pred deťmi chce skryť homosexualitu. Kontroverzným maďarským zákonom sa už zaoberá Európska komisia

Európska komisia (EK) prešetruje nový maďarský zákon, ktorý zakazuje sprostredkovať informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia osobám mladším ako 18 rokov.

Informuje o tom portál Euronews s odvolaním sa na jej predsedníčku Ursulu von der Leyenovú, podľa ktorej posudzujú, či zákon porušuje relevantnú legislatívu Európskej únie (EÚ). „Verím v Európu, ktorá prijíma diverzitu, nie v takú, ktorá to skrýva pred našimi deťmi. Nikto by nemal byť diskriminovaný na základe sexuálnej orientácie,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021