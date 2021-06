Zákon Orbánovej strany prešiel. V Maďarsku bude zakázaný obsah s homosexualitou alebo zmenou pohlavia

Maďarský parlament v utorok schválil vládny návrh zákona o ochrane pred pedofíliou, ktorý bol podľa spravodajského servera telex.hu rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými.

Žiadny z pozmeňujúcich návrhov opozičných strán neprešiel, za návrh hlasovalo 156 poslancov vládneho bloku Fidesz/KDNP a opozičného Jobbiku, jeden nezávislý hlasoval proti.

Ľudskoprávne organizácie ako Amnesty International, Maďarský helsinský výbor, Budapest Pride a ďalšie, zorganizovali v pondelok večer demonštráciu na Kossuthovom námestí, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Podľa organizátorov protestu sa totiž “vláda snaží spájať páchateľov neodpustiteľných hriechov voči deťom s členmi komunít LGBT+“.

Vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána predstavila legislatívu minulý týždeň v rámci úsilia chrániť deti pred pedofíliou. Návrhy obsahujú opatrenie zamerané na boj s pedofíliou a ďalšie doplnky zakazujúce prenos informácií o LGBT osobách alebo vzťahoch osôb rovnakého pohlavia smerom k mládeži. Novely zakazujú akékoľvek zobrazenie a diskusie o rôznych rodových identitách a sexuálnej orientácii na verejnosti, vrátane škôl a médií.

Na základe tohto návrhu mladí ľudia pod 18 rokov nebudú môcť byť v školách vystavovaní “pornografickému obsahu” alebo akémukoľvek obsahu, ktorí podľa maďarskej vládnej strany “podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu”. Tento zákaz sa vzťahuje aj na reklamy. Zároveň navrhuje vytvorenie zoznamu organizácií, ktorým by bola udelená výnimka organizovať na školách hodiny sexuálnej výchovy, dopĺňa Reuters.

Aktivistom sa návrh zákona nepáči

Aktivisti tento krok bezprostredne skritizovali ešte pred schválením a upozornili na podobnosť s ruským zákonom namiereným proti “homosexuálnej propagande”, ktorý tamojší zákonodarci prijali v roku 2013. Takéto zmeny by podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií obmedzili slobodu prejavu a práva detí. Zároveň by mohli mať negatívny vplyv na psychické zdravie maloletých členov komunity LBGT+ a zamedzili by ich prístup k informáciám, píše Reuters.