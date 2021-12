Prečo včely, keď sa zhasne svetlo, okamžite spadnú na zem? Bizarná zaujímavosť má niekoľko vysvetlení

V poslednej dobe obleteli internet fascinujúce videá, ktoré ukazujú, ako včely okamžite spadnú v momente, keď sa zhasne svetlo. Nepristávajú, jednoducho spadnú, ako keď by v nich niekto vypol pomyselný motor.

Ako uvádza IFL Science, veľmi pekné video zdieľal aj Hamish Symington, doktorand z Cambridgeskej univerzity v Spojenom kráľovstve, ktorý študuje opeľovanie, kvety a bezpečnosť potravín. Vo videu má skupinu včiel v sklenenom akváriu vybavenom svetlom. Keď zhasne, stane sa to, čo už bolo opisované na začiatku článku.

Here’s another video of bees falling out of the sky when the lights go out. I’m surprised it’s an on/off choice for them – no graceful trying to glide to land or anything like that, they literally just stop flying and plummet. Surely that’s more dangerous than keeping flying? pic.twitter.com/TotxihLywQ

