Pracovník zachytil neuveriteľné video: Dve včely spolupracujú tak, aby odskrutkovali vrchnák fľaše s Fantou

Všetci vieme, že včely patria medzi tie najdôležitejšie živočíchy na našej planéte. Okrem toho, že plnia významnú opeľovaciu funkciu, tak mnohí ľudia nedajú dopustiť na ich produkty a to nielen med, ale aj na propolis, vosk a ďalšie. Tento drobný hmyz však dokáže toho oveľa viac.

Nové video, pôvodne zverejnené na sociálnej sieti Twitter, zachytáva dve včely, ako sa snažia dostať do fľaše so sladkým nápojom, informuje portál Science Alert. To sa im napokon koordináciou svojich pohybov aj podarí.

Odskrutkovali fľašu

“Dostal som od zákazníka nápoj, ale včely mi ho rýchlo ukradli,” napísal autor do popisu videa. Podľa portálu ViralHog, ktorý video zverejnil, pochádza video z brazílskeho São Paulo a zachytil ho pracovník počas obedovej pauzy.

Mimoriadna inteligencia, ale aj možná náhoda

Pravosť videa síce nie je úplne potvrdená, a tak je dobré ostať trošku skeptický, avšak mnohí odborníci tvrdia, že video ako pravé vyzerá.

Otázky najmä vyvoláva to, či včely dokážu byť tak inteligentné, aby dokázali skoordinovať svoje pohyby s cieľom dostať sa k potrave. Tým, že je včela malá, má prirodzene aj drobný mozog. Avšak výskumy ukazujú, že včely sa dokážu navzájom učiť, používať nástroje či dokonca počítať.

Aj tak však zostáva záhadou, ako také drobné zviera dokáže vyriešiť niečo také zložité, ako je odskutkovanie vrchnáka. Do úvahy prichádza aj možnosť, že včely sa len pokúšali dostať k nápoju a kombinácia náhodných pohybov spôsobila, že sa im fľašu podarilo otvoriť.