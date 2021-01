Prečo si psy zahrabávajú kosti do zeme? Vedci majú jasnú odpoveď

Ktorý pes by sa netešil z dobrej kosti. Každý si na nej rád pochutí, ak si však pes svoju kosť naozaj obľúbi, je pravdepodobné, že ju zahrabe do zeme. Prečo je to tak?

Prečo si pes zahrabáva kosť?

Podľa odborníčky na správanie psov, Teoti Andersonovej, si pes kosť takýmto spôsobom odkladá na neskôr. Ako píše portál Live Science, odkladať si jedlo na neskôr je logické, ak neviete, kedy sa k nejakej potrave dostanete najbližšie. Takéto správanie je bežné pre množstvo vtákov a cicavcov, vrátane vlka sivého. Práve po tomto predchodcovi pes takpovediac zdedil správanie, v rámci ktorého si jedlo inštinktívne odkladá na neskôr.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Ethology, vlk vyniká svojimi loveckými schopnosťami. Okrem toho je známy fakt, že po love zvyčajne ostane v oblasti, kde lovil, dostatočne dlho na to, aby mohol časť svojho úlovku zahrabať na bezpečné miesto a vrátiť sa k nemu neskôr. Neraz sa však môže stať, že vlk má potravu ukrytú na viacerých miestach naraz. Potravu si ukrývajú už aj malé vĺčatá, ktoré sa ju takýmto spôsobom snažia uchrániť pred súrodencami. Ak teda váš pes na dvore zahrabáva zvyšok svojej kosti, nemusíte sa obávať, je to len vlčí inštinkt.

Správanie závisí aj od plemena

Neznamená to, že váš pes má nedostatok jedla. Aj pri tom najstarostlivejšom majiteľovi sa môže stať, že si pes odloží potravu na neskôr. Okrem toho, ako sa prostredníctvom portálu Cesarsway vyjadril odborník na správanie zvierat Cesar Millan, pes si možno takto len chce ustrážiť niečo, čo je pre neho v danom momente cenné a chce sa k tomu neskôr vrátiť. V niektorých prípadoch môže ísť o spôsob, akým sa pes zbavuje úzkosti. Alebo sa môže snažiť upútať pozornosť svojho majiteľa a prinútiť ho, aby sa mu venoval a hral sa s ním.

Správanie psa do značnej miery závisí aj od plemena. Niektoré psy jednoducho kopú viac jám len tak pre zábavu. Hračky či kosti okrem toho častejšie zahrabávajú plemená, ktoré boli určené na lov a sú zvyknuté zaháňať zver do nory. Pokojne sa teda môže stať, že sa napríklad váš jazvečík pokúsi ukryť hračku niekde pod gauč či pod vankúš. Ak váš pes nikdy nič nezahrabáva a nekope jamy, tiež si s tým nemusíte robiť starosti.

Niektoré psy si zahrabú kosť a potom sa na ňu celé týždne ani len nepozrú alebo ju jednoducho už natrvalo nechajú tam, kde je. Iný pes zas môže byť nerozhodný a skôr, ako sa rozhodne pre definitívny úkryt, premiestni svoju korisť ešte desať či dvadsaťkrát. Ak však pes niečo zahrabe a nevráti sa k tomu, nie je to preto, že by na svoju korisť zabudol, píše portál Applied Animal Behaviour Science. A keby aj, so svojím skvelým čuchom kosť poľahky nájde.