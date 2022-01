Prečo pri sexe umiera toľko ľudí ročne: Drogy za tým nehľadajte, záhadu v štúdii vyriešili britskí vedci

Adeptov na neslávne známu Darwinovu cenu, ktorá je ocenením pre toho, kto sa z toho sveta odpratal často svojpomocne a vďaka vlastnej hlúposti, ja každý rok veľa. Len málokomu sa ju ale podarilo „získať“ vďaka milostnému aktu, a to už pri sexe umrelo niekoľko ľudí. Prečo si ale smrtka chodí po ľudí práve pri tejto činnosti?

To je otázka, na ktorú odpoveď chceli poznať mnohí. Už dlhšie je známe, že samotný sexuálny akt má na ľudské zdravie množstvo priaznivých fyzických i psychických účinkov. Znižuje vysoký krvný tlak, zlepšuje imunitný systém (nie, pred covidom nechráni) a dokonca aj napomáha lepšiemu spánku. No okrem priaznivých účinkov má aj svoju temnejšiu stránku, píše vedecký portál Science Alert.

Môžu za to drogy, ale aj niečo iné

Rovnako je totiž známe, že tak, ako sex ľuďom prináša nemálo pôžitku, môže byť aj príčinou náhleho úmrtia. Varovaním v tomto prípade môže byť fakt, že ľudia umierajú nielen krátko po ňom, ale aj počas neho. Samozrejme, netreba sa ihneď báť – množstvo takýchto náhlych úmrtí je pomerne nízke a pohybuje sa na čísle zhruba 0,6 % všetkých prípadov náhlej smrti. Prečo ale k smrti pri niečom tak príjemnom vôbec dochádza?

Dôvodov môže byť popravde niekoľko. Vo väčšine prípadov je smrť pri sexe spôsobená prílišnou fyzickou námahou, prípadne za tým môžu byť aj lieky na predpis, tabletky na liečbu erektilnej dysfunkcie, napríklad.

Ako Science Alert ďalej pripomína, inými príčinami ale tiež môže byť aj užívanie nelegálnych drog (napríklad veľmi obľúbený kokaín) alebo aj kombinácia tabletiek na predpis a drog. Možností je, popravde, celkom dosť. Čo je ale najčastejším dôvodom, vysvetlili v nedávnej štúdii zverejnenej vo vedeckom žurnále JAMA Cardiology patológovia.

Skupina odborníkov sa opierala o forenznú postmortálnu štúdiu na základe prípadov z Nemecka, kde študovali príčiny náhleho úmrtia v 32-tisíc prípadoch počas 33-ročného obdobia. Zistili, že „len“ pri 0,2 percentách došlo k takýmto úmrtiam počas sexuálnej aktivity.

Týka sa to aj mladších ročníkov

Zrejme nikoho neprekvapí, že v tomto prípade boli najčastejšími obeťami muži v priemernom veku okolo 59 rokov. Príčinou náhleho úmrtia bol ale srdcový infarkt a tieto štatistiky potvrdzujú aj zistenia z analýz náhlych úmrtí pri sexe v USA, Francúzsku a Južnej Kórei.

Zistenia vedcov opísané v štúdii JAMA Cardiology sú ale o niečo exaktnejšie. Výskumníci zo St. Georges University of London totiž potvrdili, že fenomén náhleho úmrtia pri sexe sa netýka len mužov v strednom veku.

Ich výskum sa opieral o 6 847 prípadov úmrtí, ktoré sa udiali medzi januárom 1994 a augustom 2020 a výsledky prekvapili. K 0,2 percentám úmrtí došlo už počas alebo minimálne do jednej hodiny po sexe a priemerný vek zosnulého bol 38 rokov. Čo je tiež prekvapivé, tieto úmrtia ale neboli spôsobené srdcovým infarktom. Vo viac než polovici prípadov (53 %) totiž za smrť mohol abnormálny srdcový rytmus, nazývaný aj syndróm náhlej arytmickej smrti.

Výnimkou nie sú ani ženy

Druhou najčastejšou príčinou smrti (12 %) bola disekcia aorty a ďalšími dôvodmi boli aj štrukturálne anomálie, ako je kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu, ktoré sťažuje srdcu pumpovanie krvi do zvyšku tela) či kanálopatia (zriedkavá skupina genetických stavov).

Podobné problémy a s nimi súvisiace riziká úmrtia ale nehrozia len mužom. Na pozore by sa totiž mali mať aj ženy. Z tých pri sexe náhle umrelo až 35 %.

Vedci tiež podotkli, že ak majú mladší dospelí nejaké srdcové ochorenia a boli im diagnostikované, mali by sa poradiť so svojím kardiológom o rizikách spojených so sexuálnou aktivitou.

Aj napriek takýmto štatistikám je ale výskyt úmrtí pri sexe v celkovom meradle pomerne malý. Rovnako nízke je aj riziko, dokonca aj u ľudí s existujúcimi srdcovými chorobami.