Prečo maratónski bežci tak často musia chodiť na veľkú potrebu? Odborníci vysvetľujú dôvod

V porovnaní s inými bežcami, maratónski bežci, ale aj športoví chodci, potrebujú ísť na veľkú potrebu oveľa častejšie. Tento fenomén by sa dal ľahko vysvetliť tým, že na trati logicky ostávajú dlhší čas, a tak je väčšia príležitosť, že ich “chytí volanie prírody”. No nie je to úplne tak.

Deje sa to aj pred kamerami

V roku 2016 sa francúzsky chodec Yohann Diniz počas súťaže pošpinil, no hrdinsky pokračoval ďalej a dokázal skončiť na ôsmom mieste, napriek tomu, že kvôli ťažkostiam niekoľkokrát zamdlel, uvádza portál IFL Science. V inom prípade sa bežkyňa Paula Radcliffová počas Londýnskeho maratónu v roku 2005 zastavila, aby si odskočila, pričom to zachytili aj kamery na video. Popis k videu síce hovorí o močení, no sama bežkyňa vravela, že mala črevné problémy, lebo deň predtým jedla cestoviny a lososa.

Alebo napríklad Julie Moss, triatlonistka, ktorá stratila kontrolu nad svojimi črevami a stalo sa to, čo bolo nevyhnutné. Sama incident potom popisovala ako “obrovský čokoládový neporiadok”.

Až 12 % to zažilo počas behu

Čo teda spôsobuje, že bežci či športoví chodci musia niekedy riešiť aj takéto problémy? Bežecká hnačka je známy a bežný prejav. Štúdia z roku 1992 sa pýtala 109 bežcov na dlhé trate, ako sa správajú ich črevá počas športového výkonu. 62 % z nich uviedlo, že sa už počas tréningov museli zastaviť a odbehnúť si na záchod, 43 % zase, že zažilo pred pretekmi hnačku spôsobenú nervami a 51 % ju zase zažilo aj po športovom výkone a na záver 12 % uviedlo, že k pošpineniu či pomočeniu došlo počas behu.

Ide o zmes faktorov

Tieto udalosti sa vyskytli tiež spoločne s bolesťou brucha či krvácaním z konečníka. Štúdia uvádzala, že akýkoľvek prejav nemal súvis s vekom, črevnou infekciou, jedlom alebo alergiou. Iná štúdia zase tvrdí, že 90 % účastníkov vytrvalostných pretekov zažilo už nejaký gastrointestinálny symptóm.

Pokiaľ ide o príčinu, je to zmes faktorov. Pri telesnom cvičení zvýšená aktivita redistribuje prietok krvi hlavne do pracujúcich svalov, naznačuje štúdia. Výrazne znížený prietok krvi do brušných gastrointestinálnych orgánov môže tak spôsobiť stavy, ktoré sa prejavujú bolesťami brucha a hnačkou. Navyše, pre bežcov môže byť problém ovládať zvierač, keď zaberajú hlavne inými svalmi.

“Niekto uprostred namáhavej fyzickej aktivity môže mať naozaj problém udržať zvierač, keď sa venuje iným svalom na nohách či panve,” povedal pre portál Mentalfloss gastroenterológ Michael Dobson.

Ďalej dodal, že k tomu si treba pripočítať stres a nervozitu pred a počas pretekov. Je preto úplne normálne, že sa takéto niečo občas stane.