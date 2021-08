90 % ľudí si špára v nose a mnohí to potom aj zjedia. Vedci vysvetľujú, prečo by ste to robiť nemali

Špáranie v nose nie je iba výsadou detí, no robia to aj dospelí ľudia. Aspoň tak hovorí výskum v americkom Wisconsine, kde zistili, že až 90 % si rado špára v nose a nie malá časť z nich, to čo si vyberú, tak aj skonzumuje. Aký to však má efekt na zdravie?

Viac ako 90 %

Vedci to prieskumom zisťovali ešte v roku 1995. Anonymne skúmali náhodne vybraných ľudí v okrese Dane vo Wisconsine a zistili, že až 91 % si vyberá obsah z nosa. Avšak iba 75 % z nich si myslí, že to robia aj všetci ostatní, uvádza portál IFL Science.

Podľa prieskumu sa tak ukazuje, že je to bežná prax aj u dospelých, nielen u detí. Bežné je tiež pojedanie týchto hlienov. Je však mukofágia, teda najľahšia forma “autokanibalizmu”, pre nás dobrá alebo zlá?

Infekcia do nosa

V prvom rade, pri vyberaní si hlienu z nosa prstom je možné si do tela zaniesť infekciu. Štúdia ukázala, že tí čo si špárajú v nose, tam mávajú častejšie baktériu Staphylococcus aureus, než tí, ktorí si nešpárajú. Hoci to ešte neznamená, že sa aj infekcia rozvinie, môžu sa tiež prejaviť rôzne vriedky či pľuzgiere.

Existuje tiež riziko zranení, ak špáranie v nose je až chorobné. To bol prípad 53-ročnej ženy, ktorá si v nosovej stene vytvorila dokonca dieru a to v časti, ktorá oddeľuje nozdry.

Nepodložené benefity

Avšak, existujú tvrdenia, že jesť hlieny vybraté zo svojho nosa je vlastne zdravé. Medzi nimi je doktor Friedrich Bischinger, ktorý tvrdí, že sa týmto posilňuje imunitný systém a mukofágiu u detí dokonca podporuje. V skutočnosti však neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by toto tvrdenie podporoval.

Pred niekoľkými rokmi sa tiež objavila správa o tom, že jedenie hlienov je prospešné na zuby, lebo chráni ich povrch pred baktériami. Došlo však k nepochopeniu, lebo štúdia popisovala slinný hlien.

V každom prípade je teda najlepšie, pre vás, ale aj vaše okolie, namiesto prsta používať vreckovku, pričom sa hlienov snažte zbaviť decentne, aby vás nikto nevidel.