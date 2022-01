Prečítala si ho po 51 rokoch. List poľského dievčatka bol poštou konečne doručený litovskej adresátke

List, ktorý napísalo dievčatko z Poľska pre 12-ročnú Litovčanku sa podarilo konečne doručiť po 51 rokoch od toho, ako bol poslaný. Zamestnanci pošty si splnili svoje poslanie, aj keď to už malo iba symbolický význam.

„Myslela som si, že si zo mňa robia srandu,“ povedala Genovefa Klonovská po odovzdaní listu. Okrem textu boli k nemu priložené aj dve papierové bábiky a ručne vyrobená papierová ruža.

Ewa, you still around Pultusk there somewhere? Genovefa Klonovska from Vilnius does not remember you any longer, instead.

I may have just turned myself her age today.

Lithuanian girl’s letter from Polish pen pal delivered 51 years late https://t.co/B1f3GqxBbU

— Eduard Antoniu (@Editwit) January 27, 2022