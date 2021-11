Pre túto firmu by chcel pracovať každý: Zamestnanci dostanú vianočný bonus 10-tisíc, vedenie na to má krásny dôvod

Pracovať pre túto spoločnosť by chcel každý. Nejde pritom len o príjemné prostredie, mladý kolektív kolegov a zaujímavý plat. V priebehu deviatich rokov sa firma, ktorú založila skupina študentov, vypracovala natoľko, že svojim 53 zamestnancom vyplatia odmeny vo výške viac ako 10-tisíc dolárov.

Viacero ekonomických portálov spoločnosť Kami (v japončine znamená toto slovo „papier”) zaradilo na zoznam najrýchlejšie rastúcich spoločností sveta. A skutočne právom. Ako informuje web denníka The Guardian, firme Kami sa, zdá sa, podarilo nemožné.

Stojí za ňou trojica šikovných (kedysi) študentov a ich vlastný a prelomový nápad, aký v dobe pred deviatimi rokmi nemal len tak hocikto. Vytvorili totiž digitálnu platformu a aplikáciu, ktorá umožňuje online vzdelávanie a zdieľanie študijných materiálov na školách. Samozrejme, dnes je podobných aplikácií na trhu niekoľko, Kami však bola jednou z prvých. A aj to firme zabezpečilo nemalú prestíž, no najmä vysoké zisky, s ktorými sa teraz trojica zakladateľov a celé vedenie rozdelí so svojimi 53 zamestnancami. Čo ale stojí za úspechom tejto spoločnosti?

Vlastná skúsenosť im pomohla vytvoriť biznis

Kami založila v roku 2013 trojica priateľov v Aucklande. Hengjie Wang, Jordan Thoms a Alliv Samson v tej dobe hľadali spôsob, ako digitálne zefektívniť písanie poznámok na prednáškach. Výsledkom ich premýšľania bola jedinečná platforma, ktorá umožňovala nielen online vzdelávanie, ale aj zdieľanie študijných materiálov.

Za 9 rokov na trhu sa Kami vypracovala na jednu z top spoločností. Túto aplikáciu využíva dnes viac ako 30 miliónov študentov a učiteľov vo viac ako 180 krajinách sveta. Najväčšiu popularitu paradoxne nemá táto platforma v rodnom Novom Zélande, ale v Spojených štátoch amerických. Tam ju v súčasnosti využíva ako 90 % všetkých školských zariadení.

To, prečo sa spoločnosť Kami aktuálne dostala do pozornosti médií po celom svete, je umiestnenie na prvom mieste v rebríčku Deloitte Fast 50 index za rok 2021. Za posledné tri roky totiž firme narástli tržby o neuveriteľných 1 177 %.

Spoločnosť pritom ešte minulý rok počas prvej vlny pandémie svoj softvér ponúkla učiteľom na celom svete úplne bezplatne. Chceli im tak uľahčiť prácu pri výučbe študentov online. Keď sa potom svet začal vracať do normálu, firma už nevidela zmysel poskytovať Kami zadarmo. Požiadali preto učiteľov, aby začali za využívanie služby platiť, inak hrozilo, že koronakrízu neprežijú. Za 18 mesiacov narástli o toľko, že splnili svoj päťročný cieľ.

Odmeny, o akých môžeme len snívať

Počet predplatiteľov začal rapídne stúpať a dosiahnutie hranice 30 miliónov používateľov firma oslávi vo veľkom aj spolu so svojimi zamestnancami. Pre tých má pripravené finančné ohodnotenie v podobe vianočných bonusov vo výške 10-tisíc novozélandských dolárov, čo je v prepočte asi 6 146 eur.

Firma Kami je veľmi pekným príkladom toho, že keď spoločnosť budujú odovzdaní zamestnanci, možno zaujímavý nápad dotiahnuť do úspechu aj v malom meste. Nie všetok život a všetky dôležité značky totiž potrebujú na svoj rast mať nutne sídlo v hlavnom meste.