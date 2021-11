Ceny sa začnú zaokrúhľovať. 1 a 2-centové mince budú na Slovensku už čoskoro minulosťou, rozhodol parlament

Obeh jednocentových a dvojcentových mincí sa na Slovensku od 1. júla 2022 obmedzí. Parlament schválil novelu zákona o cenách. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby.

Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho. Platby do 5 eurocentov sa zaokrúhlia na 5 eurocentov. Ak je však výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura. Ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti.

Vplyv na ceny v obchodoch zmena mať nebude

Podľa Národnej banky Slovenska by táto zmena nemala mať výrazný vplyv na ceny tovarov a služieb. Porovnateľná situácia bola aj v roku 2003 pri rušení 10 a 20-halierových mincí, keď nárast cien tovarov a služieb nenastal. Aktuálnou úpravou sa podľa rezortu financií znížia náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie jednocentových a dvojcentových mincí.

Zároveň sa zjednoduší vydávanie mincí pri hotovostnom platobnom styku. Tiež je to pozitívny efekt na životné prostredie, a to znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí. Najmenšie centové euromince v hotovostnom peňažnom obehu už nepoužíva päť krajín eurozóny, a to Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko. Príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijať hotovosť najmenších eurocentov, to znamená, že tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom.

Alternatívnym posudzovaným riešením bolo zrušenie najmenších eurocentových mincí. To je však možné len na úrovni eurozóny. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zákonnom platidle rozhoduje Rada EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB.