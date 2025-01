Pre Nelu Pociskovú je Ranč oveľa viac než len herecká príležitosť. Priznala, že sa jej splnil dávny sen

Televízia Joj pred niekoľkými dňami zahájila vysielanie nového seriálu Ranč, v ktorom hviezdi okrem iného jedna z najúspešnejších herečiek. Tá najnovšie prezradila, že nejde len o obyčajný projekt. Na rozdiel od iných, na ktorých mala možnosť participovať, tento vyniká jedným podstatným detailom. Vďaka seriálu sa dvojnásobná mamička priblížila k svojmu dávnemu detskému snu.

Zdá sa, že seriál Ranč si Nela Pocisková doslova vysnívala. Okrem toho, že dôkazom sú jej slová venované Topkám, pred dvoma týždňami to naznačila na sociálnej sieti, kde priznala lásku k jednému druhu zvierat a zároveň odôvodnila, prečo si vybrala rolu v Ranči. „Neexistuje zviera, ktoré milujem viac. Kvôli nemu som vzala postavu Nely,“ napísala herečka k zverejnenej sérii fotografií, pričom tá prvá zachytáva Nelu pri hladkaní koňa.

Vysnívaná herecká ponuka

Je teda jasné, že nakrúcanie seriálu neberie len ako prácu a hereckú príležitosť. Už odmalička milovala kone, avšak život ju zavial inde. Dnes sa to snaží vykompenzovať natáčaním seriálu a taktiež ju teší fakt, že aj jej dcérka Lianka prepadla koňom. „Ja som jazdila, keď som mala 11 rokov, potom sme sa odsťahovali, začala škola, krúžky, takže som z toho úplne odišla… Keď mala moja malá štyri roky, tak som si povedala, že už je čas, že mám dobrý argument na to, aby sme skúsili znova sa k tomu vrátiť, že možno ju to chytí a možno nie. A ju to chytilo,“ uviedla s úsmevom Nela.

Podľa jej slov si ponuku na účinkovanie v seriáli doslova pritiahla. Očividne sa z toho veľmi teší, ako aj z jazdy na koni, ktorú má v scenári. „O rok nato prišla ponuka na Ranč, takže ja som si to viac-menej nejako privolala a nesmierne sa z toho tešila, lebo ja vôbec neviem, prečo som tie roky nejazdila…“ povedala herečka o období, keď sa vrátila ku koňom vďaka Lianke.

