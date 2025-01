Pravdepodobne prvýkrát bol na video so zvukom zaznamenaný pád meteoritu na Zem. Pozrite si unikátne zábery

Zem je bombardovaná meteoritmi neustále. Väčšina z týchto telies zhorí pri prechode atmosférou a na povrch nedopadne nič. Avšak niekedy sa stane, že k úplnému zhoreniu nedôjde a na Zem dopadne meteorit. A zdá sa, že teraz máme prvé a jediné video so zvukom, ktoré to zachytáva.

Zaznamenanie pádu

Udalosť sa stala ešte v júli roku 2024, no správa, ktorá ju potvrdzuje, vyšla len pred niekoľkými dňami. Joe Velaidum žije v Marshfielde v Kanade, v provincii Ostrov princa Eduarda, spolu so svojou partnerkou Laurou. Keď minulé leto išiel von so svojím psom, ako píše IFL Science, stál na verande domu.

Ak by sa tam zdržal o niečo dlhšie, možno by už ani nežil. „Je neskutočné len pomyslieť na to, ako blízko som bol. Len pár minút predtým som stál priamo na mieste,“ povedal a dodal, že ak by sa z nejakého dôvodu zdržal, pravdepodobne by ho to zabilo.

Joe nebol priamym svedkom dopadu meteoritu. Keď sa so psom vrátil domov, našiel na dlažbe verandy zvláštne tmavé úlomky. Rozhodol sa zistiť, čo to je, a tak skontroloval kameru, ktorú má na dome. Tak vedcom i celému svetu bolo umožnené pravdepodobne po prvý raz vidieť záznam dopadu meteoritu na Zem spolu so zvukom. Pozrite si ho:

Samozrejme, nebolo hneď jasné, že ide o dopad meteoritu, s touto teóriou prišiel otec Laury. Joe preto starostlivo zozbieral úlomky o celkovej hmotnosti 7 gramov a poslal ich kurátorovi Albertskej univerzity Chrisovi Herdovi. Po analýze sa ukázalo, že to boli naozaj úlomky meteoritu. Išlo o chondrity, čo sú najstaršie horniny, ktoré vznikali pri zrode Slnečnej sústavy.

Unikátny záznam

Pravdou je, že tento typ „vesmírnej horniny“ je bežný, čo je ale unikátne, je práve záznam. Je to pravdepodobne prvé takéto video, ktoré zachytáva dopad, a to aj so zvukom. Aj univerzita v tlačovej správe píše, že o niečom takomto ešte nepočuli a z vedeckého hľadiska je to niečo nové.

„Žiadny iný pád meteoritu nebol zdokumentovaný tak ako tento. Pridáva to úplne nový rozmer do prírodnej histórie ostrova“ (princa Eduarda, pozn. red.).

Podľa Herda sa meteorit pri vstupe do atmosféry pohyboval rýchlosťou asi 60-tisíc kilometrov za hodinu. Kým dopadol na povrch Zeme, tak spomalil asi na rýchlosť 200 kilometrov za hodinu. A vďaka Joeovi a jeho kamere na dome má tak svet unikátny a pre vedcov mimoriadne cenný záznam.