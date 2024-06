Pravda o svadbe Jennifer a Tomyho! Fanúšikovia konečne poznajú odpoveď, takto to je v skutočnosti

Svadobné fotografie krásky z Ruže pre nevestu a bývalého moderátora Farmy X-TRA zaplavili internet. Ľudia mali rôzne teórie a konečne vieme, ktorá bola tá správna.

Niektorí si mysleli, že chystajú videoklip, iní, že je to súčasť fotenia. Nakoniec sa ukázalo, že ide o propagáciu, vďaka ktorej sa na jeden deň stali Jennifer a Tomy mladomanželským párom. Kamaráti zo strednej školy si skúsili, aké to je byť párom, no v konečnom dôsledku sú stále len kamaráti.

„Pred mesiacom som sa opäť dohodla s mojím obľúbeným salónom, že aj tento rok bude mať jedna šťastná dáma možnosť zažiť, aké je to byť skutočnou nevestou,“ znie popis k videu, ktorý vysvetľuje, že svadba Tomyho a Jennifer nebola skutočná a je reklamou.

„Moja kamarátka Jennifer priviedla svojho kamaráta Tomáša, a ja som netušila, že o pár dní budú moje fotky kolovať celým internetom. Ale nie div, sú spolu takí sladkí, že by som im tú reálnu svadbu rada nafotila,“ napísala do popisu svadobná fotografka Vanda Pirková. Talentovaná fotografka v popise zároveň poďakovala Tomymu a Jennifer, alebo ako ich nazvala ona – „instagramovým manželom“.