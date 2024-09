Pozrite si, ako by mohli vyzerať dôchodky v roku 2025. Mnohí seniori by si výrazne prilepšili

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku by sa mohol zmeniť. Zatiaľ čo doteraz boli seniori zvyknutí na systém vychádzajúci zo sumy životného minima, poslanci SNS navrhujú zmenu v podobe nového modelu.

Ak by prešla novela zákona o sociálnom poistení, dôchodky by sa vypočítavali ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Suma by bola spred dvoch rokov, ktoré predchádzajú aktuálnemu roku.

Upozornila na to Pravda s tým, že v prípade schválenia návrhu by sa minimálny dôchodok od roku 2025 rátal z priemernej mzdy za rok 2023, kedy dosiahla výšku 1 430 eur. Keďže účinnosť by nadobudol návrh až od roku 2026, pre tento rok sú čísla len orientačné.

Ako by mohli vyzerať v roku 2025?

Na ilustráciu a lepšiu predstavu by mohli dôchodky v budúcom roku vyzerať nasledovne. Boli by sme svedkami výrazného nárastu dôchodkov. Ak by penzista odrobil 50 rokov, a teda mal by dôchodkové poistenie, mohol by dostávať 629,40 eura namiesto súčasných 544, 50 eura. Ide o nárast o 84,90 eura mesačne. Vyšší nárast možno vidieť pri 65 odpracovaných rokoch, kde by dôchodok mohol dosiahnuť až 876 eur.

Ide už o slušnú sumu, keďže prevyšuje priemerný starobný dôchodok, ktorý v júli tohto roka bol stanovený na 678 eur. Svitá tak nádej na zvýšenie príjmu slovenských dôchodcov, ktorí by vďaka tomu lepšie zvládali životné náklady.