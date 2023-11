Pozrite sa, koľko peňazí dostanete: Táto kalkulačka vám vypočíta výšku daňového bonusu, na ktorý má rodič mesačne nárok

Vyznať sa v tabuľkách a grafoch je niekedy zložitejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Mnoho ľudí preto určite ocení kalkulačky, ktoré dokážu na základe niekoľkých údajov vypočítať konkrétne číslo, ku ktorému sa snažíme dopracovať. Portál Finsider najnovšie zostavil kalkulačku daňového bonusu na deti pre rok 2024.

Daňový bonus na dieťa 2024

Už štandardne je daňový bonus na dieťa rozdelený do dvoch základných kategórií – na deti do 18 rokov a na deti staršie ako 18 rokov. „Daňový bonus na deti do 18 rokov veku je vo výške 140 eur a na deti staršie ako 18 rokov je suma 50 eur mesačne,“ píše Finsider.

Na tento bonus majú nárok ako zamestnanci, tak aj živnostníci a iné SZČO, pričom ale nesmú vykázať daňovú stratu. „Pri súbehu príjmu zo zamestnania a podnikania sa posudzuje každý z nich zvlášť. Nárok na bonus majú aj daňoví nerezidenti, ak je 90 percent ich príjmu zo zdrojov na Slovensku. Rodičia si môžu bonus uplatniť na vlastné či osvojené deti, deti v náhradnej starostlivosti, alebo aj na nevlastné dieťa,“ uvádza sa ďalej v článku.

Bonus sa uplatňuje mesačne, respektíve raz ročne a uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti. Kým zamestnanci si nárok uplatňujú u svojho zamestnávateľa, podnikatelia ho nárokujú v daňovom priznaní. Čo sa týka samotnej kalkulačky, tá vyžaduje iba zadanie počtu detí a hrubej mzdy. Nájdete ju na tomto odkaze.