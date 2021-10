Pozorní diváci Squid Game si v prvej časti všimli skrytý odkaz. Pochopili ho až na konci seriálu

Ak nemáte radi spoilery a chystáte sa pozrieť si seriál Squid Game, tento článok by ste čítať nemali. Ak ste však už seriál videli, potom smelo pokračujte. Diváci Netflixu a hlavne top kórejského seriálu Squid Game si všimli jednu zásadnú vec už v prvej epizóde seriálu.

Ako píše Independent, seriál boduje po celom svete a videlo ho už viac ako 111 miliónov divákov. Vďaka tomu je seriál už najsledovanejším na streamovacej platforme a porazil aj seriál Bridgerton.

Seriál Squid Game má len 9 častí, pričom väčšina z nich trvá približne hodinu. Nie je preto náročné si pozrieť seriál v pomerne krátkej dobe aj viackrát. Tí diváci, ktorí sa ho rozhodli si pozrieť opäť, si začínajú všímať nové detaily.

Easter egg v prvej epizóde

Táto časť článku obsahuje spoiler.

V záverečnej časti seriálu sa dozvieme, že starec Oh Il-nam, ktorého hrá herec Oh Yeong-su je vlastne strojcom vraždených detských hier. V seriáli akože zomiera po štvrtej hre s guľôčkami, čo sa však nestane a objaví sa napokon v záverečnej časti ako autor hry.

S ohľadom na to naberá sledovanie správania sa Oh Il-nama počas prvej hry s názvom Červená, zelená (Red Light, Green Light) nový rozmer.

Nezastrelí ho, aj keď by mala

V prvej epizóde totiž súťažiaci ešte poriadne netušia, čo ich čaká a hlavne, čo nasleduje po tom, ako sú z hry vyradení. V prvej hre Červená, zelená sa súťažiaci môžu pohybovať, iba keď bábika povie zelená, a prestať sa hýbať, keď povie červená. Ten, kto sa bude hýbať pri slove červená, je zachytený pohybovým senzorom v očiach bábiky a je zastrelený.

Oh Il-nam po šoku súťažiacich z paľby beží ako prví, dokonca sa zdá, že sa usmieva. Spomínaný easter egg je vtedy, keď bábika povie červená, no v tejto fáze vidno, že Oh Il-nam sa stále pohybuje. Robot ho však nezastrelí, čo dokazuje, že hra sa po celý čas snaží chrániť svojho tvorcu.

V skutočnosti by teda Oh Il-nam nebol zastrelený ani v druhej hre, ak by ju nestihol dokončiť. Jediné skutočné ohrozenie mu pravdepodobne hrozilo v tretej hre, keď sa mali súťažiaci v tímoch preťahovať lanom. Tu však svojmu tímu Oh Il-nam prezradil taktiku a aj vďaka nej sa jeho tímu podarilo vyhrať.