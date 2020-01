Poznáte základy matematiky? Tento kvíz musí urobiť na 100 % každý, kto vyštudoval základnú školu

Skvelé, na základnej škole by si dostal/a jednotku.

Veľmi dobré, na základnej škole by si dostal/a dvojku.

Nebolo to zlé, na základnej škole by si dostal/a trojku.

Vyhodnotenie:

Dostatočný!

Nebolo to najlepšie, na základnej škole by to bola štvorka.