Dokážete určiť ako sa volajú tieto svetoznáme budovy? Tento kvíz urobí na 100 % iba veľký svetobežník

No iba desiatky z nich sú také, ktoré poznajú ľudia po celom svete. Mnohí vedia označiť lokalitu, kde sa nachádzajú, no niekedy je problém určiť ako sa volajú. A o tom bude dnešný kvíz. Ponúkneme vám 10 obrázkov a vašou úlohou bude určiť ich pomenovanie. Dokážete to na plný počet bodov?

