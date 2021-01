Poznáme prvú súkromnú posádku letu na ISS. Kto sú štyria muži, ktorí dali za let do vesmíru 55 miliónov dolárov?

O vesmírnej turistike sa sníva už dlhé desaťročia, no naplno sa ju nepodarilo nikdy rozbehnúť. Pravdou je, že prvý vesmírny turista Dennis Tito letel na ISS v roku 2001 a potom sa uskutočnilo ešte niekoľko takýchto letov, avšak vždy to bolo o jednotlivcoch. Teraz sa však ohlásila prvá čisto súkromná posádka, ktorá na ISS poletí pomocou kapsule Dragon od SpaceX.

Jeden už vo vesmíre bol

Misiu organizuje texaská spoločnosť Axiom Space, ktorá sa zameriava práve na vesmírny turizmus.

“Ako prvá úplne súkromná misia smerujúca na ISS cítime obrovskú zodpovednosť za to, aby sme to všetko dobre zvládli,” hovorí pre portál The Verge Michael López-Alegría, veliteľ misie.

López-Alegría je tiež jediným, kto za let neplatil, keďže je viceprezidentom spoločnosti Axiom Space. Ďalší vesmírni turisti zaplatili doteraz svoj najdrahší lístok za prepravu. Každý po 55 miliónov dolárov (približne 45,5 milióna eur)

Kto sú títo muži?

Okrem 62-ročného López-Alegría, ktorý je bývalým astronautom NASA a do vesmíru sa prvýkrát dostal v roku 1995, (let si ešte zopakoval v rokoch 2000, 2002 a 2006), bude posádku tvoriť americký podnikateľ v nehnuteľnostiach a technológiách, 72-ročný Larry Connor, ďalej to bude kanadský investor a filantrop Mark Pathy (50). Štvorčlennú posádku dopĺňa izraelský pilot a investor Eytan Stibbe (63).

Zaujímavosťou je, že Larry Connor bude druhý najstarší človek vo vesmíre po astronautovi Johnovi Glennovi, ktorý letel do vesmíru s americkým raketoplánom Discovery vo veku 77 rokov.

Let by mal podľa plánu trvať dva dni a vesmírni turisti potom na ISS strávia osem dní, kde sa zúčastnia aj prebiehajúcich výskumov.