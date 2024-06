Dom kúpite za 1 euro, dajú vám k nemu do 30 000 eur: Toskánsko chce prilákať nových obyvateľov, má to ale háčik

Taliansko je známe tým, že v riedko osídlených oblastiach tu kúpite nehnuteľnosti za smiešne ceny. Teraz máte opäť príležitosť kúpiť si nehnuteľnosť od 1 eura. A k tomu ešte môžete dostať sumu do výšky 30 000 eur.

Toskánsko chce prilákať mladých obyvateľov

Ako informuje Euronews, toskánske regionálne úrady oznámili, že ľuďom zaplatia až do 30 000 eur za to, že sa presťahujú do horských miest s klesajúcim počtom obyvateľov. Vidiek v celom Taliansku zažíva populačnú krízu. Ľudia sa sťahujú do miest za lepšími pracovnými príležitosťami a v niektorých oblastiach zostáva množstvo opustených domov a stagnuje tu ekonomika.

V Toskánsku sa úrady rozhodli zasiahnuť a chcú platiť ľuďom za to, že sa usadia na miestach, ktoré zápasia so zmieňovanými problémami. Prichádzajú s rôznymi lákadlami, napríklad s nehnuteľnosťami, ktoré môžu byť vaše už za jedno euro. Navyše, ľudia, ktorí si tu budú chcieť kúpiť bývanie, dostanú bonus vo výške od 10 000 do 30 000 eur.

Tieto podmienky je potrebné splniť

Nehnuteľnosť sa však musí nachádzať v horskom mestečku s menej ako 5 000 obyvateľmi, ktorých je v Toskánsku celkovo 119. Podľa toskánskych úradov je to jedinečná príležitosť najmä pre mladých ľudí, ktorí to tu môžu opäť oživiť, aj keď je to nemalá výzva.

Má to však háčik. Žiadatelia o príspevok musia byť občanmi Talianska alebo občanmi iného štátu Európskej únie, alebo občanmi nečlenských štátov EÚ, ktorí majú povolenie na pobyt v trvaní najmenej 10 rokov. Ďalšou podmienkou je, že musia byť prihlásení na trvalý pobyt v talianskom meste, ale pred kúpou spomínaných nehnuteľností nesmú žiť v horskej obci. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom online formulára. Ak to chcete stihnúť, musia byť podané do 27. júla.