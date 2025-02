Považujú ich za jeden z najstabilnejších párov Hollywoodu, no nebolo to vždy tak. Prekonali temné obdobie a nenávisť

Ak je vzťah postavený na pevných základoch a partneri naozaj chcú byť spolu, prežijú takmer čokoľvek. Slávna hollywoodska dvojica by mohla byť ukážkovým párom. Je medzi nimi taká láska, ktorá aj hory prenáša. Nejde o žiadne klišé, obaja sú dôkazom, že prekonať možno čokoľvek. Treba sa len vyzbrojiť trpezlivosťou, dávkou odhodlania, rešpektu a dôvery a všetko môže vyjsť. Hoci ich cesta k harmonickému a spokojnému vzťahu nebola jednoduchá, teraz si užívajú jeden druhého.

Možno povedať, že Kristen Bell a Dax Shepard majú jeden z najlepších a najtrvalejších vzťahov v Hollywoode, aj keď ich lásku preverili aj náročné a turbulentné momenty. Našťastie, ich 16-ročný vzťah to ustál, ako uviedol portál Elle. Dnes si naplno užívajú stabilitu, šťastie a harmóniu v manželskom zväzku, ktorý je pre nich všetkým na svete.

Príliš dobrá Kristen pre divokého Daxa

Celé sa to začalo v roku 2007, kedy sa stretli prvýkrát. Začiatkom ďalšieho roka sa ukázali na verejnosti, vďaka čomu sa objavili špekulácie, že už by mohlo ísť o niečo vážne. Kolotoč príjemných stretnutí v reštauráciách, na dovolenkách a hollywoodskych večierkoch si užívala dvojica plnými dúškami.

V roku 2009 nasledoval projekt, ktorý ich spojil aj pracovne. Pár si zahral v romantickej komédii When in Rome. V tom období sa Kristen viac otvorila v rozhovore pre Women’s Health a uvedomila si jednu podstatnú vec. „Naučila som sa, čo je pri zdravej komunikácii potrebné. A aké dôležité je hovoriť o svojich najintímnejších, najtemnejších obavách a pocitoch. Váš partner by mal vypočuť vaše neistoty, pretože akonáhle ich vyslovíte nahlas, vytvoríte si bezpečnú zónu,“ povedala herečka, ktorá svoj zásnubný prsteň predviedla na červenom koberci v roku 2010 a potvrdila tak spečatenie ich vzťahu.

Pár sa opäť zišiel v práci, konkrétne pri filme Hit and Run, ktorý Dax režíroval, napísal, a tiež produkoval. V roku 2012 sa herec priznal, že mal za sebou veľmi divokú minulosť a bál sa, ako to vezme Kristen.

„Kristen je dobré dievča. Vyrástla v kresťanskej rodine, išla na vysokú školu, darilo sa jej a okamžite začala pracovať. Je štedrá a filantropická a zachraňuje psov,“ povedal v rozhovore pre Playboy. „Všetko, čo som kedysi robil, bolo pre ňu nemysliteľné a ťažko uverila tomu, že budem chcieť byť ženatý a monogamný, otec a všetky tie veci okolo toho,“ pokračoval a dodal, že s tým obaja na začiatku vzťahu bojovali.

Od nenávisti, cez terapiu až po závislosť