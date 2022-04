Potopenie Titanicu či požiar v Notre Dame: 15. apríl je jedným z najtragickejších dátumov v histórii ľudstva

15. apríl sa do dejín zapísal ako jeden z najtragickejších dní v dejinách. V tento deň sa odohrali katastrofy, ktoré pripravili o život mnoho ľudí a do dnešného dňa sa o nich hovorí len ťažko. Práve v tento deň sa potopil slávny Titanic, takmer do tla zhorel chrám Notre Dame a o život prišiel americký prezident Abraham Lincoln.

Chrám Notre Dame takmer zhorel do tla

Písal sa 15. apríl 2019, keď chrám Notre Dame v Paríži zachvátili plamene. Stovky rokov starú budovu sa okamžite snažili zachrániť hasiči, bola však do značnej miery poškodená, strecha sa dokonca prepadla. Počas záchranných prác sa poranili traja ľudia a okolie zaplavil toxický dym. Škody, ktoré požiar napáchal, sú nevyčísliteľné, informoval portál BBC. O 3 roky neskôr chrám ešte stále prechádza rekonštrukciou, opravy by mali byť dokončené do roku 2024, píše Architectural Digest.

Pri potopení Titanicu zahynulo množstvo ľudí

15. apríla uplynie 110 rokov od potopenia Titanicu. V tom čase najväčší parník na svete sa plavil už štyri dni, keď narazil do ľadovca a začal sa potápať. Ako informuje portál History, počas tragédie zahynulo viac ako 1 500 pasažierov a členov posádky. Potopenie parníka inšpirovalo množstvo filmov, kníh a niekoľko článkov sme o udalosti napísali aj my. Pozrite sa napríklad, aké sú najslávnejšie mýty o Titanicu, ktorým ľudia veria ešte aj dnes.

Zastrelili Abrahama Lincolna

14. apríla 1865 sa odohral atentát na vtedajšieho amerického prezidenta Abrahama Lincolna. John Wilkes Booth ho zastrelil počas toho, ako sledoval predstavenie v divadle, píše portál History. Do súkromnej lóže, kde Lincoln sedel s niekoľkými ďalšími ľuďmi, vkĺzol nepozorovane krátko po desiatej hodine večer a strelil do zadnej časti hlavy. Prezident nezomrel okamžite, no lekári mu už nedokázali pomôcť. O siedmej hodine ráno 15. apríla vydýchol naposledy.

Tragédia na štadióne Hillsborough

Tragédia v Hillsborough sa odohrala na futbalovom štadióne v anglickom Sheffielde 15. apríla v roku 1989. Počas semifinálového zápasu Pohára FA medzi Liverpoolom a Nottinghamom Forest polícia vpustila tisícky fanúšikov na tribúnu, ktorá bola už aj tak preplnená ľuďmi. Nanešťastie, vznikla ľudská kaskáda, následkom ktorej bolo na smrť ušliapaných 96 mužov, žien, ale aj detí.

Najmladšia obeť mala len 10 rokov, najstaršia 67. Po tejto tragédii sa úrady začali zaoberať otázkou, ako zabezpečiť, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala a aby boli futbalové zápasy bezpečné, informuje portál BBC.

Vyliala sa rieka Mississipi

15. apríla v roku 1912 postihli Memhpis záplavy nevídaných rozmerov. Podľa portálu 100 years Ago in Memphis sa táto potopa do dejín zapísala ako jedna z najničivejších v Memphise. Záplavy zrejme zapríčinilo to, že v zime veľa snežilo a na jar sa všetok ten sneh veľmi rýchlo roztopil. Podľa portálu Memphis potopa zničila tisícky príbytkov či obchodov a vyžiadala si aj obete na životoch.