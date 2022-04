Deň D nastane už čoskoro. Na Ukrajine sa schyľuje k rozhodujúcej bitke, Putin zúfalo potrebuje víťazstvo

Z pozorovania ruskej a ukrajinskej armády vyplýva, že sa s veľkou pravdepodobnosťou schyľuje k obrovskej bitke o Donbas. V oblasti už dlhšie pôsobí tá najlepšia časť ukrajinskej armády a upevňuje si tam svoje pozície. Rusi ale môžu nasadiť veľký počet vojakov a vytvoriť prevahu až 1:5.

Už niekoľko dní, ako píše CNN Prima NEWS, experti špekulujú o tom, že v okolí miest Izjum a Slavjansk príde k rozhodujúcej bitke o Donbas. Táto významná bitka pritom môže rozhodnúť aj o celej vojne.

Veľká prevaha

Región Donbasu, ktorý bol vlastne spúšťačom celej vojny, sa môže stať aj jej ukončením. Podľa informácií by sa na toto miesto mali vo veľkom presúvať sily ako z Ruska, tak aj z Ukrajiny. Hrozí, že Rusov môže byť až päťnásobne viac ako Ukrajincov.

To, že sa k mestám sťahuje vojenská technika z obidvoch znepriatelených strán dokazujú aj reportéri z britskej BBC. „Videli sme, že Ukrajina priváža veľké množstvo vojenského vybavenia, armádnych vozidiel či obranných systémov. S ruskými posilami sa to ale nedá porovnávať,“ píše BBC.

Momentálne majú Rusi aj Ukrajinci okolo Donbasu tri až štyritisíc vojakov. Avšak tento počet sa bude ešte navyšovať najmä na ruskej strane.

Boj do 9. mája

Bitka by sa mala odohrať do 9. mája, teda do ruských osláv výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Aj preto je pravdepodobné, že bitka nastane už o niekoľko dní.

CNN Prima NEWS píše, že Putin sa spolieha podľa neoficiálnych zdrojov na generála Alexandra Dvornikova. S odvolaním sa na slová bezpečnostného analytika Jiřího Vojáčka portál píše, že ide o jedného z mužov, ktorí velili jednotkám v Sýrii. Putin pritom veľmi dôveruje veliteľom, ktorí prešli Sýriou a osvedčili sa.

Analytik tiež odhaduje, že veľká bitka môže nastať o 10 až 14 dní. Pre Ukrajincov môže byť veľkým problémom, že súper bude v početnej prevahe. Na druhej strane Ukrajinci dostávajú podporu zo zahraničia. Problémom ale je, že nemajú ťažkú vojenskú techniku.