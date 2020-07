Pôsobil v Keni, vyliečil z malárie aj syna známeho slovenského politika. Vladimír Krčméry oslavuje 60 rokov

Je len veľmi málo Slovákov, ktorí by ho v súčasnosti nepoznali. Je pravdou, že aj pred pandémiou koronavírusu bol Vladimír Krčméry slávnou slovenskou osobnosťou, no až kvôli koronakríze ho spoznali aj ľudia, ktorí sa dovtedy o choroby nezaujímali.

Narodenie a kariéra

Profesor Krčméry sa narodil 23. júla 1960 v Bratislave v rodine vedca a lekárky. Jeho strýko MUDr. Silvester Krčméry bol počas komunistického režimu pre cirkevné aktivity medzi študentmi medicíny a robotníkmi väznený. Aj on sám sa v mladosti tajne podieľal na práci cirkevných mládežníckych hnutí.

V roku 1985 Krčméry absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kedy začal aj profesionálne pôsobiť na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Neskôr odišiel do Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, kde bol primárom Oddelenia klinickej farmakológie. Po piatich rokoch získal titul PhD. a o dva roky sa stal docentom v odbore vnútorné choroby – chemoterapia.

Na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1997 obhájil profesúru v odbore vnútorné lekárstvo.

Pozdvihnutie medicíny nielen na Slovensku

Profesor Krčméry sa zaslúžil sa o vznik niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Pomáhal budovať Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Trnavskú univerzitu a nakoniec vybudoval súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety. V roku 1992 odišiel do Trnavy, aby na univerzite založil zdravotnícku sekciu a po dvoch rokoch aj Fakultu zdravotníctva, na ktorej pôsobil ako dekan.

Začal tiež pôsobiť v africkej Keni. Tam otvoril humanitárne vedecké a pedagogické projekty. Aj pomocou založenia súkromnej vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety získaval finančné prostriedky pre medzinárodnú činnosť a zahraničné humanitárne či sociálne misie. So školou rozbehol aj úspešný projekt detských domovov House of Family v Kambodži. Do roku 2013 bol rektorom a štatutárnym zástupcom školy, na ktorej založil Tropický tím.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety participovala na 72 rozvojových projektoch v dvadsiatich piatich krajinách sveta a podľa TASR v roku 2012 ošetrila ročne 50-tisíc chudobných.

Odborník na tropické ochorenia

V roku 2015 pôsobil Krčméry ako riaditeľ Tropického inštitútu a referenčného laboratória tropických chorôb na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Známy je prípad z roku 2016, kedy sa syn, vtedy ešte predsedu SNS, Jána Slotu vrátil z afrického Beninu s maláriou. Bol napojený na umelé dýchanie a uvedený do umelého spánku, ako písala vtedy Pravda.

Lekári sa obrátili na profesora Krčméryho s tým, aby pomohol. Následne vycestoval do zahraničia a priniesol špeciálne lieky proti malárii, ktoré u nás neboli dostupné a tým synovi Jána Slotu zachránil život. Aj to boli dôvody, prečo potom vzniklo Národné referenčné centrum pre tropické choroby na Slovensku v Bratislave v roku 2007. To vzniklo na pôde Krčméryho univerzity a opieralo sa o znalosti expertov získané v trópoch.

Autor mnohých publikácií

Vladimír Krčméry je autorom viacerých odborných publikácií. Na medzinárodnej úrovni bol členom edičných rád viacerých odborných časopisov, je členom pracovnej skupiny Európskej spoločnosti pre Biomodulácie a chemoterapiu a členom viacerých odborných komisií. Prednášal tiež na mnohých zahraničných a medzinárodných sympóziách. Plynule hovorí po anglicky, nemecky, rusky, francúzsky a tiež taliansky.

Je autorom minimálne 10 monografií a 206 zahraničných publikácií, uvádza portál Osobnosti. V čase, keď bol rektorom bol publikačne veľmi aktívny a publikoval v priemere jednu publikáciu každý druhý týždeň.

Patrí tiež medzi laureátov ocenenia Honour of Ekotopfilm. V roku 2008 získal ocenenie Vedec roka za antiinfekčnú liečbu u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Cenu primátora Bratislavy dostal v roku 2010 a v tom istom roku ho ocenili aj Zlatou medailou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Získal tiež v roku 2010 ocenenie od združenia Človek v ohrození za prínos krízovým oblastiam sveta, konkrétne za pomoc obyvateľom Haiti postihnutých zemetrasením. Je držiteľom Krištáľového krídla za rok 2011 za filantropiu a v roku 2013 si prevzal v Malajzii ocenenie za prínos v oblasti medicíny.

Dlhodobo sa angažuje za práva nenarodených detí a pomoc migrantom a bezdomovcom. V prinavrátení dôstojnosti a zdravia týmto ľuďom vidí zmysel života.

„Za najväčší doterajší úspech vo svojom živote považujem každého migranta a bezdomovca, ktorému sme vrátili zdravie a dôstojnosť,“ povedal pre TASR.

Koronavírus

Počas tohtoročnej jari bol Krčméry pre mnohých Slovákov symbolom úspešného prevedenia krajiny cez pandémiu ochorenia COVID-19. Často sa objavoval v mnohých diskusiách, kde radil Slovákom ako bojovať s ochorením a ako zabezpečovať prevenciu. Aj vďaka jeho ľudskému prístupu veľké množstvo ľudí pochopilo vážnosť situácie a boli voči ochoreniu a zavedeným opatreniam zodpovední.

Bývalý člen Permanentného krízového štábu sa po zvládnutí tohto náročného obdobia zo zdravotných dôvodov vzdal všetkých verejných funkcií. Podľa Krčméryho nás toto náročné obdobie naučilo pokore, koľko toho v medicíne ešte nevieme.

Dr.h.c. prof. MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc. je ženatý, jeho manželka Terézia je lekárka, spolu vychovali štyri deti.