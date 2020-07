Prvú transplantáciu srdca vo východnom bloku vykonali v Bratislave. Pacientka po operácii žila len 5 hodín

Píše sa júl 1968 a v bipolárne rozdelenej Európe už cítiť dôsledky prehĺbených rozdielov v ekonomike, spoločnosti, vedeckom pokroku a kvalite života. Napriek tomu sa Bratislava stáva 9. júla, teda presne pred 52 rokmi, stredobodom pozornosti nielen východného bloku, ale celej Európy i ďaleko za jej hranicami. Práve v Bratislave totiž vykonali v poradí 24. transplantáciu srdca na svete. V Československu, v strednej Európe aj vo východnej Európe išlo o vôbec prvý chirurgický zákrok tohto druhu.

Bratislava bola prvá. Predbehla ďalšie štáty východného bloku a v pomyselných pretekoch prekonala aj Prahu a Brno. Aj tu sa totiž kardiochirurgovia pripravovali na vykonanie prvej transplantácie srdca v Československu. Nakoniec ju však vykonali na chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na Partizánskej ulici v hlavnom meste dnešného Slovenska.

Náročnej operácii predchádzala aj mimoriadna príprava. MUDr. Ladislav Kužela, ktorý mal spoločne s MUDr. Karolom Šiškom viesť chirurgický tím, sa na transplantáciu pripravoval medzi rokmi 1966 až 1968 na študijnom pobyte v USA. Na Pacific Medical Centre obhájil aj svoju dizertačnú prácu, čím získal vedecký titul Master of Clinical Science. Po návrate do Československa to bol práve on, kto inicioval snahu o vykonanie, v tom čase mimoriadne náročnej, operácie.

Srdce fungovalo 5 hodín

Operáciu v Bratislave vykonali 9. júla. Darcom srdca bol 46-ročný muž, ktorý pri páde z balkóna utrpel smrteľné poranenia mozgu. Pacientkou, ktorá mala srdce prijať, bola 54-ročná Šarlota Horváthová. Náročná transplantácia s mimotelovým obehom krvi trvala 5 hodín.

Ešte v ten večer však prišlo obrovské sklamanie. Transplantovaný orgán zlyhal, pacientka zomrela. Transplantácia sa nepodarila, napriek tomu bola evidovaná za vykonanú. Československo tak malo za sebou prvú transplantáciu srdca, podobne ako iné krajiny, dopadla tá prvá neúspechom.

Srdce po transplantácii fungovalo 5 hodín a 7 minút, nakoniec však zlyhalo. Príčina smrti bola ustanovená ako porucha zrážania krvi a krvácanie zo zadnej steny predsiení srdca.

História transplantácie

Transplantácia srdca je mimoriadne náročný chirurgický zákrok. Na rozdiel od iných transplantácií je špecifická najmä tým, že darca orgánu logicky po transplantácii prichádza o život. Veľké riziká neprináša len samotná operácia, ale aj život po nej. Pacient s transplantovaným srdcom musí celý svoj život užívať lieky na potlačenie imunity, ktorá by životne dôležitý orgán v opačnom prípade odmietla. S tým sa viaže vysoké riziko najrôznejších zápalov a ochorení.

Po prvýkrát experimentálnu transplantáciu srdca vykonali ešte v roku 1905 vo Viedni, pacientom bol však pes. Prvú úspešnú transplantáciu srdca na človeku vykonali až v roku 1967 v Kapskom meste, pacient umrel na zápal pľúc po 18 dňoch. V Československu vykonali chirurgovia v poradí 24. transplantáciu srdca na svete. Československo bolo 10. krajinou, ktorá sa o takýto zákrok pokúsila.

Prvú úspešnú transplantáciu srdca vykonali v Československu až v roku 1984. Operácia bola vykonaná v Prahe v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny. Pacient žil s novým srdcom dlhých 13 rokov, zomrel na zlyhanie obličiek.

Transplantácie na Slovensku

V ére samostatného Slovenska bola prvá transplantácia srdca vykonaná v marci 1998 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Pacient po operácii žil takmer 10 rokov, nakoniec umrel na iné ochorenie. Od začiatku transplantačného programu, ktorý touto operáciou odštartoval, Slovensko do konca roku 2019 vykonalo 352 úspešných transplantácií srdca.

K 31. decembru 2019 bolo na Slovensku na čakacej listine na nové srdce celkom 54 pacientov. Hlavným problémom transplantačného programu na Slovensku je podľa primárky Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC. nedostatok darcov.

„Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov,“ povedala v tlačovej správe NÚSCH pri príležitosti 22. výročia prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku Goncalvesová.