Poslanec za OĽaNO Erik Ňarjaš zdieľal primitívny vtip. Juraj Hipš sa pýta, čo je smiešne na znásilnení ženy

Znásilnenie ženy nie je vtipné za nijakých okolností, dokonca aj v prípade nevinného vtipu ide o jasné prekročenie hranice slušnosti. Na nepodarený vtip poslanca z OĽaNO Erika Narjaša upozornil Juraj Hipš zo SPOLU.

Ten vo svojom statuse ukázal, ako sa to robiť nemá. Poslanec OĽaNO Erik Narjaš je zrejme fanúšikom primitívneho a vulgárneho humoru. Ako inak si vysvetliť fakt, že zdieľal vtip, kde pointou je znásilnenie ženy. Mnohým to prišlo cez čiaru a absolútne nevhodné, najmä, keď hnutie OĽaNO deklaruje pomoc najzraniteľnejším skupinám, napríklad aj ženám.

“Poslanec za OĽaNO Erik Ňarjaš verejne zdieľa primitívny vtip, z ktorého mrazí. Normálny človek sa mu len ťažko zasmeje. Pretože čo už je smiešne na tom, keď pointou vtipu je znásilnenie ženy”, pýta sa v statuse Hipš. Podľa neho nie je v poriadku ani to, ak by takýto vtip rozprával niekto v pohostinstve, no ešte horšie je, že ho zdieľa poslanec Národnej rady SR.

“Pán poslanec Ňarjaš, ponižovať ženy je úbohé. Vy by ste mali ženám a matkám pomáhať, nie ich ponižovať. Po vašom primitívnom vtipe nás všetkých akýkoľvek smiech prešiel,” dodal Hipš na záver.