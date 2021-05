Poriadne vám popletú hlavu: Zverejnili rebríček najzmätočnejších filmov všetkých čias. Víťaza poznáte aj vy

Dlhé roky sa filmoví fanúšikovia dohadovali o tom, ktorý z filmov s nezvyčajnou zápletkou je tým najzmätočnejším, aký kedy vznikol. Adeptov boli (a aj sú) desiatky, ba až stovky. Dlhoročné dohady napokon ukončila až komplexná štúdia, ktorá vytvorila 25-miestny rebríček tých najzmätočnejších filmov všetkých čias.

Dlhoročné dohady sú minulosťou. Vďaka komplexnému prieskumu webu Money.co.uk sa podarilo dať dohromady rebríček 25 filmov, ktoré sú známe tým, že svojim divákom veľmi jednoducho pomotajú hlavu. Informoval o tom web Unilad.

Išli na to komplexne

Víťaz zrejme nebude pre nikoho prekvapením, pretože ho doposiaľ mnohí za najzmätočnejší film aj považovali. Ako sa ale rebríček výskumníkom podarilo zostaviť?

Na základe rôznych filmových rebríčkových článkov webov z celého sveta, odbornej literatúry a názorov kritikov si najskôr skupina výskumníkov vytvorila zoznam so 132 dôverne známymi snímkami. Následne tím každý jeden z týchto filmov vyhľadal pomocou Googlu a s použitím dodatočných termínov ako „ending“, „explained“ a „ending explained“ (veríme, že tieto prekladať nie je potrebné).

Na základe počtov vyhľadávaní dali dohromady rebríček tých filmov, ktoré diváci cez Google vyhľadávali najčastejšie ihneď po dosledovaní konkrétneho filmu.

Víťaz bol jasný, čo ale tie ostatné filmy?

Z tohto vyplynulo, že najviac divákov zmiatol film Počiatok (Inception) režiséra Christophera Nolana o cestovaní naprieč snami. Viac ako 2,1 milióna používateľov a divákov si tento film vyhľadávalo s hore uvedenými termínmi. Mnohí ale tvrdia, že víťazom nejak prekvapení nie sú, keďže už samotný dej je pomerne dosť zložitý a dá sa v ňom veľmi jednoducho stratiť. Ako ale vyzerajú ďalšie priečky?

Aj druhé miesto obsadil režisér Nolan, tentokrát ale so svojím posledným a rovnako komplikovaným filmom Tenet, ktorý „rozhodil“ 1,9 milióna divákov. Tretie miesto patrí filmu opäť s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe, a síce snímke Prekliaty ostrov (Shutter Island) režiséra Martina Scorseseho, ktorého vysvetlenie konca si hľadalo 1,6 milióna divákov.

V Top 5 najzmätočnejších filmov možno nájsť na ďalších miestach kultový horor Osvietenie (The Shining), drámu z roku 2020 Asi to ukončím (I´m Thinking of Ending Things) a psychologický thriller Donnie Darko. Kompletný rebríček si môžete pozrieť nižšie.

Režiséri, ktorí vám popletú hlavu

Keď už ale výskumníci mali k dispozícii pomerne bohaté dáta, rozhodli sa jednotlivé filmy rozobrať ešte na drobnejšie. Výsledkom sú tak mená režisérov, ktorí točia najviac filmov schopných divákom popliesť hlavu a napríklad aj roky, v ktorých takýchto filmov bolo nakrútených najviac.

Opäť zrejme nikoho neprekvapí, že režisérom tých najzamotanejších filmov je v súčasnosti Christopher Nolan. Ten má v rebríčku celkovo 5 snímok a diváci ich vyhľadávali dohromady 5477550-krát. Druhé miesto medzi režisérmi obsadil (síce len s 1 filmom) Martin Scosese, ktorého filmy kvôli dovysvetleniu hľadali diváci 1560200-krát a trojicu uzatvára Stanley Kubrick, ktorého tri filmy potrebovalo cez Google dovysvetliť 1 443 700 divákov. Kompletný rebríček režisér nájdete nižšie.

Rebríček podľa rokov

No a čo sa týka rokov, tak filmy s rokom výroby 2010 boli pre divákov najťažšie na pochopenie a vyhľadávali ich najviac, aj keď v tom roku vznikli len celkovo 3.