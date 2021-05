Experti zostavili rebríček najlepších komédií, aké kedy vznikli. Víťaz skutočne prekvapí

Otázka vkusu pri čomkoľvek dokáže v ľuďoch vyvolať pomerne veľké nezhody. Najmä, ak sa partia kamarátov rozpráva o najlepšom filme, seriáli či čokoľvek inom. Hádky o tom, ktorá komédia v dejinách kinematografie je tou najlepšou, sa však najnovšie rozhodli raz a navždy ukončiť odborníci z e-shopu OnBuy.

Nájsť tú najvydarenejšiu komédiu z množstva, ktoré od počiatku kinematografie vyšli, je priam až nadľudská úloha. Skupina analytikov sa ale na túto neľahkú cestu rozhodla vydať. Výsledkom ich práce je rebríček tých najlepších komédií, aké kedy vznikli, píše web JOE.

Zo 125 komédií vybrali tie najlepšie

Ich podrobnejšou analýzou prešlo celkovo 125 najlepšie hodnotených a najpopulárnejších filmov v kategórii komédií na filmovom webe IMDb.

Analytici si dali za úlohu, že v recenziách užívateľov budú pri vyššie spomenutom počte filmov hľadať vybrané pojmy, ktoré im vo výsledku dajú tie najvtipnejšie, a tým pádom najvydarenejšie komédie. Najdôležitejším kľúčovým slovom bolo v tomto prípade „funny“, teda v slovenskom preklade „smiešne“.

Druhou dôležitou stanovenou premennou bol celkový výsledok v hodnotení. Keďže na IMDb môžu užívatelia pri písaní recenzie snímky aj hodnotiť bodmi od 0 (najhorší možný výsledok) do 10 (najlepší možný výsledok), kľúčovým hodnotením v prípade tohto výskumu boli všetky filmy, ktoré od užívateľov v priemere dosiahli rating 6 a vyššie.

Prekvapivý víťaz

Po dôkladnej analýze všetkých recenzií podľa stanovených kritérií, dostala skupina analytikov prekvapivé výsledky. Podľa ich zistení je totiž tou najlepšou komédiou na svete snímka z roku 2007 s názvom Superbad.

Snímka v réžii Grega Mottolu predstavuje príbeh dvoch dospievajúcich chalanov, ktorých čaká maturita. Obaja sú na sebe obrovským spôsobom závislí, ale po strednej by každý z nich mal ísť svojou vlastnou cestou. Evan (hrá ho Michael Cera) je milý, múdry, no hanblivý. Seth (hrá ho Jonah Hill) je drzý, náladový a doslova posadnutý ženami. V komédii Superbad sledujeme ich zúfalé pokusy zapôsobiť v priebehu jednej bláznivej noci na osoby, po ktorých túžia. Tá sa ale, vzhľadom na ich povahy, zmení na jednu príšernú a potupnú noc, na ktorú budú chcieť po zvyšok svojho života zabudnúť.

Superbad je podľa analytikov tou najlepšou komédiou. Výsledky totiž hovoria za všetko – až v 250 recenziách užívateľov z celého sveta našli pri tomto filme slovíčko „funny“, zároveň má snímka rating 7,3 bodov z 10. Komédiu pritom na IMDb ohodnotilo 528 028 divákov. Používatelia webu ČSFD snímke udelili počtom hviezdičiek “len” 68 %, čiže pre našincov ide skôr o priemerný, respektíve trošičku nadpriemerný filmársky počin.

Uspeli aj ďalšie známe komédie

Pri jednom filme však nezostalo. Druhé miesto najlepších komediálnych filmov obsadila komiksovka Deadpool, ktorá predmetný pojem mala v 233 recenziách. Tretie miesto obsadila 80s klasika Návrat do budúcnosti (Back To The Future), ktorá je vtipná podľa 147 slovných hodnotení.