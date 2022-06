Popísala, ako to tam vyzerá. Známu Ukrajinku prepustili po troch mesiacoch z ruského väzenia

Ukrajinská zdravotníčka Julia Pajevska, známa tiež ako Tajra, počas tvrdých bojov vo východoukrajinskom Mariupole ošetrovala nielen ukrajinských, ale aj ruských vojakov. Pritom natáčala na kameru zábery z dnes už obsadeného mesta. V polovici marca ju však zajali ruskí okupanti a umiestnili do väzenia. Až po troch mesiacoch bola konečne prepustená na slobodu.

„Vyzerám hrozne a som vyčerpaná. Selfie si zatiaľ robiť nebudem,“ hovorí 53-ročná Tajra, ktorej váha sa teraz blíži k 50 kilogramom. Podľa jej slov sa ale o ňu starajú najlepší lekári a čoskoro sa zaradí do bežného života, uvádza portál CNN Prima NEWS.

„Chcem ešte raz poďakovať za zrealizovanú výmenu, ktorá bola nepochybne zázrakom,“ hovorí. Sľubuje, že sa čoskoro vráti k zdravotníctvu.

Najväčší strach má o ľudí, ktorí ostali v zajatí okupantov. „Bojím sa o osudy dievčat a chlapcov sediacich v nepriateľských väzniciach. Keď tam sedíte, máte pocit, že žiadna nádej neexistuje, Ukrajina už neexistuje. Musíme urobiť maximum pre to, aby boli väzni chránení medzinárodnou listinou o ľudských právach, pretože Rusi ju porušujú. Keď sa tam nachádzate, ste ako otroci, nemáte žiadne práva,“ hovorí Tajra.

