Pomôcť Ukrajine prichádza jeden z najlepších sniperov sveta. Svoj cieľ zasiahne z 3,5 kilometra

Legendárny sniper kanadskej armády sa rozhodol pridať k dobrovoľnej zahraničnej armáde na Ukrajine, pretože sa už nemohol pozerať na utrpenie tamojšieho ľudu. O správe informuje portál Independent.

Veterán prezývaný „Wali“ tak reagoval na výzvu prezidenta Zelenskeho, aby každý kto chce pomôcť, prišiel bojovať na Ukrajinu. Wali navyše nie je sám. So skupinou ďalších elitných vojakov prekročil poľsko-ukrajinské hranice ešte minulý týždeň. Jeho skutočné meno média nepoznajú.

Nie je to len tak hocijaký sniper. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil v Afganistane a v roku 2015 ako dobrovoľník v Iraku v boji proti teroristom z Islamského štátu. V roku 2017 sa jeden nemenovaný člen tímu, ktorým mohol byť s veľkou pravdepodobnosťou práve on, postaral o zápis do rekordov. Ostreľovač zlikvidoval svojho protivníka pomocou pušky McMillan Tac-50 z neuveriteľnej diaľky 3 540 metrov, čo ešte nikto oficiálne neprekonal.

Hoci ide o tvrdého chlapa, situácia na hraniciach sa ho dotkla. „Pred týždňom som programoval na počítači a teraz idem zabíjať skutočných ľudí,“ povedal 40-ročný veterán. Ukrajinci ho privítali s otvorenou náručou: „Je to ako keby sme boli hneď priatelia,“ dodal. Nexta tvrdí, že priemerní sniper zastrelí 7 ľudí denne a dobrý sniper zas okolo 10 ľudí. Wali vraj ale môže eliminovať až neuveriteľných 40 protivníkov za deň.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022